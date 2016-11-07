Okta聘請Charles Race擔任全球現場操作業務總裁

舊金山--(BUSINESS WIRE)--Nov 7, 2016--(美國商業資訊)--領先的企業身份識別管理服務提供者 Okta 今日宣佈一項重要的人事任命，聘請Charles Race擔任全球現場操作業務總裁。Race的任務將是協助Okta推動全球業務擴張。

Race是一名成就卓著的科技領袖，在Informatica工作了十年，幫助公司成長為企業科技領域的佼佼者，他領導的團隊遍及銷售、業務開發、服務、客戶支援和國際成長。Race將把自己的才幹和經驗帶到Okta，並領導Okta的國際入市團隊。他將直接向Okta執行長兼共同創辦人Todd McKinnon彙報。

McKinnon表示，「當我們在謀劃Okta未來策略聘用人選時，我們深知，公司需要的領導人應具有才幹和豐富的經驗，而且將致力於幫助我們建立基礎穩固的公司，同時在重視客戶成功、透明度和團隊工作方面擁有可靠的過往記錄。Charles正好是公司所需的人選。對於公司已然無與倫比的團隊來說，他對公司重要業務領域的瞭解和廣泛的閱歷將成為寶貴資產。」

該新聞的發佈正值Okta的業務版圖擴張之際，公司於2016年在倫敦和華盛頓州貝爾維尤這兩個重要市場開設了新辦事處。Okta還宣佈將於2017年3月開設加州聖荷西辦事處。此外，公司正在擴大對公共領域的關注， 已於近期 與醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)簽署協定，遵從健康保險可攜性與責任法法規 ，並在司法部的資助下取得 聯邦風險和認證管理專案(FedRAMP)授權 。Okta還被Gartner評選為2016年「全球身份識別和存取管理即服務魔力象限」的領導者，也是該公司連續第三年獲此殊榮。

Okta全球現場操作業務新任總裁Charles Race表示，「我非常高興加入Okta，該公司擁有一支極為出色的領導團隊，這些資深的行政主管來自於Salesforce、 微軟、BMC、Apptio和Sun Microsystems等。從技術方面來說，沒有一家企業能夠像Okta這樣，在企業身份識別管理領域從事意義如此重大的工作，而這一工作能夠讓各大規模的企業進行真正的數位轉型。我非常高興將幫助Okta擴展其全球業務版圖，並協助公司達成其願景，讓任何公司都能夠隨心所欲地採用各種技術。」

關於OKTA

Okta是企業身份識別管理產業的領先提供商。Okta Identity Cloud連接和保護全球諸多大型公司的員工。公司還為企業提供與合作夥伴、供應商和客戶之間的安全連接。Okta Identity Cloud深入整合了5,000多個應用程式，可從任何裝置進行簡單、安全的存取。包括Experian、20世紀福斯(20th Century Fox)、LinkedIn、Flex、新聞集團(News Corp)、Dish Networks、Adobe和GibHub在內的數千名用戶，都使用Okta改善工作效率、增加營收，並保障安全。Okta能夠讓客戶安全便利地使用從事最重要工作所需的技術，並藉此幫助他們更快地完成使命。

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