Brave it Up！富邦勇士隊勇往直前迎戰新賽季 新型態吉祥物「籃球守護者」震撼登場

第14季SBL將於11月12日點燃戰火，富邦勇士籃球隊今( 7)日舉行開季記者會，由富邦育樂總經理蔡承儒率領全新陣容， 共同宣示全力迎戰新球季，以締造最佳隊史成績為目標， 展現強力競爭冠軍的企圖心！同時， 富邦勇士隊今日也正式推出精心規劃兩年、 突破傳統的新型態吉祥物─籃球守護者， 未來他將以超級英雄的姿態守護籃球， 也期待為球迷帶來更多豐富的觀賽享受！

富邦育樂總經理兼富邦勇士隊領隊蔡承儒和副領隊陳建州、 總教練顏行書與教練團隊，今天率領18位球員正式合體登場， 並以新球季slogan “Brave it Up”，宣誓富邦勇士隊將勇往直前，迎戰SBL第14季賽事！ 富邦勇士隊在本季賽季前網羅了蔡文誠、張宗憲、洪志善、包提傑、 宋宇軒、張伯維、賴柏霖、柴瑋等好手；結合既有的球員陣容， 包括：吳永仁、林書緯、柳昇耀、魏維、陳孝榮、高健益、陳京華、 楊興治、林孟學，以及洋將李恩(Liam Mcmorrow)，打造頂尖陣容強勢出擊！

蔡承儒表示，富邦勇士隊在SBL第12季以全新品牌重新出發，第 13季球隊積極投入陣容與文化的重建，邁入第14季的富邦勇士隊 正逐步成熟茁壯，可望以堅強而完整的戰力陣容、良好的團隊士氣， 打出更屬於富邦的球風與文化。

蔡承儒也指出， 富邦致力以職業化的規格與經營模式來打造富邦勇士隊， 目標除了競爭冠軍之外，更希望吸引更多球迷支持台灣籃球， 因此一方面致力強化球隊的陣容， 期盼帶給球迷們更精采的賽事與球技；另一方面， 也積極在行銷上推陳出新，希望提供球迷們更豐富的觀賽享受， 讓籃球更融入大家的生活中。

歷經兩年的精心規劃，今天富邦勇士隊也正式推出新型態吉祥物「 籃球守護者」。他的暱稱是Bill，以超級英雄的角色形象， 完全跳脫傳統以動物偶裝為主的吉祥物框架，展現勇士的勇氣精神， 更象徵守護台灣籃球的化身。Bill的服裝裝備更結合了光條特效 ，他在今日記者會中也ㄧ展身手帶來科技感及未來感十足的表演， 酷炫造型與震撼效果可望成為SBL第14季的新亮點！