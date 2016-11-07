印度Nifty 50期貨、歐元兌美元、及美元兌日圓匯率期貨同步上市

期交所7日舉辦「印度Nifty 50期貨暨歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨上市慶祝酒會」，由金管會證期局局長王詠心(左二)、印度指數編製公司總裁Mukesh Agarwal(右三)、財政部主任秘書彭英偉(左一)、期貨公會理事長糜以雍(右二)、中華郵政董事長暨前駐印度代表翁文祺(右一)及期交所董事長劉連煜(左三) ，共同啟動慶祝儀式，祝賀三項新商品上市成功。

臺灣期貨交易所7日下午舉辦「印度Nifty 50期貨暨歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨上市慶祝酒會」， 金管會證期局局長王詠心、印度臺北協會會長Sridharan Madhusudhanan、印度臺北協會副會長Gince Mattam、印度指數編製公司總裁Mukesh Agarwal、印度國家證券交易所(NSE) 企劃部經理Rohit Kumar、財政部主任秘書彭英偉、期貨公會理事長糜以雍、 中華郵政董事長翁文祺(前駐印度代表)及期貨商、 證券商董事長及總經理等逾百位貴賓親臨祝賀。 上市酒會在具有祈福意涵的印度舞蹈精彩演出下揭開序幕， 並由貴賓共同啟動「印度Nifty 50期貨暨歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨上市亮點慶祝儀式」， 慶賀3項新商品隆重上市。

金管會證期局王局長致詞時表示，為推動臺灣經濟發展多元化， 拓展新興市場，政府刻正推動「新南向政策推動計畫」， 印度市場即是南向目標市場之一。期交所是期貨業界的領頭羊， 積極配合政府南向政策， 此次與印度國家證券交易所合作推出印度Nifty 50股價指數期貨，是一個好的開始， 在國際金融市場競爭激烈之際， 金管會樂見臺灣的金融業能夠積極南向，爭取商機。

期交所董事長劉連煜致詞時表示， 印度近年來已成為經濟發展迅速之新興市場， 且在今年第3季國人持有單一國家基金金額中，排名第2， 僅次於美國。期交所考量國人投資趨勢，繼去(104) 年12月推出首宗境外股價指數期貨商品─東證期貨後， 今年再度推出印度國家證券交易所旗下知名指數─Nifty 50指數為標的之印度Nifty 50股價指數期貨，開啟交易人投資印度股市另一便利管道。此外， 今天也同時上市歐元兌美元期貨， 及美元兌日圓期貨等兩檔匯率期貨商品， 以滿足市場避險及交易需求，並使匯率類產品線更加完整， 發揮多元幣別匯率期貨之群聚效益。

Nifty 50指數為衡量印度股票市場的主要指標， 其成分股為精選NSE上市股票中50家具代表性之中大型企業， 涵蓋13種產業所組合而成，占NSE上市股票總市值約66%， 能真實反映印度股市趨勢。特別值得一提的是，印度Nifty 50期貨係以新臺幣計價，交易人無需承擔匯兌風險， 且交易時間為臺灣時間上午8時45分至下午6時15分， 完整涵蓋印度證券市場交易時段， 方便交易人掌握交易機會或進行跨市場操作。此外， 今天同時上市之歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨， 交易時間為銀行營業日上午8時45分至下午4時15分， 涵蓋臺灣外匯市場交易時段， 可提供持有相關幣別的進出口貿易業者、 外幣資產持有者及交易人運用。

印度Nifty 50期貨、歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨上市首日， 期交所推出時時抽交易獎勵活動，共產生130名得獎者； 接下來尚有上市首週日日抽、上市首季月月抽等交易獎勵活動， 歡迎各界人士踴躍參與。