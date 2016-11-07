〈時評〉以燃氣及地熱因應「巴黎協定」

11月4日是聯合國氣候變化綱要公約「巴黎協定」生效的日子，日本也在這一天批准了這個協定。目前，台灣雖然不是聯合國會員國，但不可避免也要受到減碳任務的約束。2030年，全世界要減掉原先預期排碳量的25%，台灣至少也應該如此。事實上，台灣每人CO2均排放量來看，都比日本、德國還高。因此，減碳在台灣是無可避免的。然而，目前台灣最重大的問題是，核電廠將於2025年全面停機，面對PM 2.5的問題，燃煤電廠也應該要盡早停止，那麼目前最重要的兩項因應措施，一個是使用天然氣發電，另一個就是再生能源發電。

我們先談一下天然氣發電，以每度電來看，天然氣發電所產生的二氧化碳排放，只有燃煤發電所產生的二氧化碳排放60%。以天然氣發電來取代燃煤發電方式，應是最簡單的減碳方式。尤其是，目前台灣發電業的CO2總排放量，幾乎佔了全國CO2排放量的50%。

如以天然氣取代燃煤發電，兩個問題必須克服，一是價格比較高，這個部分其實有了電價公式後，對台電來講燃料的價格可以由每度電提高售價來抵消掉，所以這個部分對台電公司不是重大的問題。另一問題是天然氣的儲存量，對台電公司而言比較頭大。在過去幾年，每當我們提到停止使用核能發電的時候，擁核陣營都會提出一個反對理由『天然氣供應量只有兩個星期』，所以，只要天氣不穩，或者說台灣被封鎖兩個星期，那麼天然氣發電廠就全部要停掉了。

在很多次的論戰中，我都提到一件事情，就是在1990年代中期我們從事反核運動的時候，曾經發生過一件重要的事件，就是台電公司的天然氣機組因故慢了一年才上機，而當年度中油公司所進口的天然氣，有三分之二以上打到苗栗地區原先生產天然氣的氣洞裡面去儲存。所以我一再說，台灣有這種天然的地方可以儲存大量的天然氣。

很高興在11月5日的新聞上，看到如下的新聞 『穩明夏供電 中油鐵砧山儲槽增天然氣儲量』，終於證實了我多次論戰時提出的概念，就是說台灣有足夠的良好的地質結構可以把超過一年度的 發電所需要的天然氣使用量，儲存到這個地底的氣洞裡去。這個新聞如下：

『中油表示，目前中油台中港與高雄永安兩處天然氣接收站儲槽共有9座，合計儲量117萬公秉，其中永安廠為69萬公秉、台中為48萬公秉，這些儲槽天然氣目前主要就是供台電及民營電廠使用，但預計存量約供應16天左右。

而由於新建儲槽不易，中油1996年時將開採量已近尾聲的苗栗鐵砧山油田，轉型作為大型地下天然儲氣槽，從採氣轉為注氣；雖存量須取決於地質情況，但估計仍有20億公秉左右，儲量相當龐大。』

中油公司目前在苗栗鐵砧山的舊天然氣氣洞再打兩個3,200公尺深井。每個氣洞每天可以供應220萬公秉的天然氣。永安加上台中港的天然氣接收站儲存量是100萬公秉、可以供應16天發電所需存量。換句話講，鐵砧山可以儲存20億公秉，可以供應好幾年。

也就是說擁核陣營一向講的，天然氣儲存有困難的事情，其實是不攻自破的。當然，天然氣是要靠船運過來，是有些困難，價格比較貴，這是事實。但是，也沒有說無法供應，或者說儲存站興建不及的問題。這是我今天很高興看到的新聞。

接下來我們來討論一下台中的燃煤電廠。自從雲林禁燃生煤條例通過以後，上個月台化彰化廠因為燃煤鍋爐操作許可展延申請被彰化縣環保局駁回，台灣其它的燃煤電廠，也可能因為PM 2.5而停機。其中最嚴重的是台中火力發電廠，台中火力發電廠的發電量幾乎佔台灣整個發電量的三分之一。 如何解決台中火力發電廠的PM 2.5的汙染，是台電公司及經濟部需要立即面對的問題。我們曾經在幾篇文章中，建議台中火力發電廠要趕快來使用淨煤技術，先將煤氣化，然後再將氣化的合成氣來使用燃氣機組發電。一來燃氣機組的熱效率可以更高，只要投資設備，氣化的燃煤電廠每度電的成本是比直接用天然氣發電還低的。也是台灣要走向「非核無煤」的重要一步。當然，這個「無煤」只是沒有直接使用生煤，是另一種形式的燃煤。但在淨煤的過程中，一部分CO2已經被萃取下來，如何利用才是問題。我們提到可以用這些CO2生產生質能的材料。例如與藻類養殖結合，當然仍有些技術問題需要突破。

其實，最重要的還是再生能源發電，政府公告2025年要有20%的再生能源，20 GW的太陽光電以及4.2 GW的風力發電，其中海上風機是3.8 GW。我個人也幾次在文章中表達，海上風機因為海事工程的困難，以及台灣面臨的颱風強度風力常常會高達17級等問題並不看好。太陽光電已推動10年總共只有1GW不到，接下來每年要有 1GW我想並不是容易的事。

我認為最有潛力的是容量因素高達90%的地熱發電。蔡英文總統在選舉時的政見2025年地熱發電達600MW，目前能源局卻只認200MW，而且這200MW如何產生也說不清楚。以我對目前的地熱發電的了解，淺層地熱清水BOT案在2020年時可能只有1MW，其他的地方都看不到。

正好11月4日宜蘭清水地熱標案綜合審查，投標廠商共4家公司，包括有中資背景的山林水環保公司、台灣汽電共生公司、李長榮化工的子公司全陽能源公司及我們蘭陽地熱資源公司。

我們當然希望提出的規劃案可以打敗其他參加的規劃案而得標。那麼台灣的地熱發電就可以往前走一步。我們提出主題“由傳統邁向未來、由宜蘭進軍世界”的規劃案。希望我們能夠勝出並以這個清水BOT案為基地，來發展深層地熱所需的關鍵CEEG同軸套管取熱的技術。同時我們也提出如何來使得清水地熱能夠達到33 MW的發電量，也就是估計的62 MW潛能一半的規劃。這樣台灣的地熱發電就可大步向前邁進。阿彌陀佛‧天佑台灣！