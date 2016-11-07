火鍋料含菌數超標 西北和桂冠等知名大廠上榜

東北季風一波波來到，正是吃火鍋的好時機，但如果火鍋料生菌數和大腸桿菌數超標的話，恐怕吃出腸胃道問題，因此日前台中市衛生局派員抽驗賣場和工廠等處的火鍋料共83件，其中11件產品初驗不合格，包含知名大廠西北食品的凍豆腐、大漢木錦非基改凍豆腐和桂冠蛋餃等。

此次抽驗的火鍋料包含肉片、蛋、丸子、火鍋餃、凍豆腐等火鍋料共83件，檢驗項目包含動物用藥、冷凍食品衛生標準(生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群)；檢驗結果11件產品初驗不合格，衛生局除令產品下架不得販售外，其中3件由台中市的工廠製造生產，經輔導製程衛生後再複抽，複驗結果1件合格；另外8件則速移至源頭廠商所轄衛生局調查。

被檢出不合格的火鍋料有西北食品的「凍豆腐」、「大漢木錦非基改凍豆腐」、三商行的「木棉凍豆腐」、「桂冠蛋餃」，有機食品店「里仁」的「有機凍豆腐」、楓康超市販售的「鱈魚丸」、巧鄰實業的「新竹貢丸」、愛買販售的「貢丸」、「虱目魚丸」和家樂福販售的「手工火鍋凍豆腐」皆不合格。

台中市衛生局表示，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為重要的衛生指標菌，若超過標準代表製作過程中衛生狀況不佳，可能原因包括場所、設施及設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等，提醒業者多加留意。

台中市衛生局長徐永年指出，食品業者產製販賣的火鍋料若不符合食安法第17條衛生標準規定，可依同法第48條要求業者限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬元以上300萬以下罰鍰；提醒民眾購買火鍋料可選擇信譽良好商家，注意包裝外觀完整無破損；若是散裝販售，則多留意產品有效日期及保存方式，才能安心享受美味火鍋。