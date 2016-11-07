香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 6, 2016--(美國商業資訊)--大都會人壽今天宣佈委任Lee Wood為香港行政總裁。Lee Wood將駐守香港，負責拓展香港業務，並向大都會人壽亞洲區執行官（Regional Executive）Damien Green匯報。

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大都會人壽委任Lee Wood為香港行政總裁(照片：美國商業資訊)

Lee Wood是一位資深的保險專業人士，擁有逾15年的相關行業經驗。他履新前為台灣的安聯人壽保險股份有限公司高級副總裁，負責市務推廣、產品研發及直銷渠道。此前，他曾任台灣滙豐人壽保險（國際）有限公司董事總經理，於5年間成功領導銀行保險創立營運業務，相關業務其後獲台灣的安聯人壽保險股份有限公司收購。他亦曾於亞洲區內多間具領導地位的保險公司擔任高級市務推廣經理及總經理等多項要職，曾服務公司包括台灣的安泰人壽保險股份有限公司、PT AIG Insurance Indonesia以及日本的安盛人壽保險有限公司等。

大都會人壽亞洲區執行官Damien Green就是次委任表示：「對我們而言，香港是亞洲一個重要的市場，我們熱烈歡迎Lee Wood加入大都會人壽。他於業界擁有豐富的經驗，定能促進香港業務發展。」

Lee Wood擁有美國喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學工商管理碩士及神學碩士學位，並於加州洛杉磯西方學院取得數學學士學位。

有關大都會人壽

MetLife, Inc.（紐約證券交易所：MET）於1868 年成立，為全球最大的人壽保險公司之一^，提供人壽保險、年金、僱員福利和資產管理方案。透過其附屬及聯營公司，MetLife, Inc.於全球近50個國家服務近一億名客戶，並於美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲和中東地區均佔據市場領導地位。欲了解更多香港大都會人壽*的資訊，請瀏覽 www.metlife.com.hk 。

^ 根據A.M. Best統計報告2012 年數據（以非銀行資產計算），2014年7月Best’s Review。

* 大都會人壽保險有限公司及美商大都會人壽保險香港有限公司（統稱「香港大都會人壽」）均為美國MetLife, Inc.於香港的全資附屬公司，均根據適用法律在香港成立及註冊的私人股份有限公司。大都會人壽保險有限公司及美商大都會人壽保險香港有限公司均為獲授權保險公司，於香港經營長期業務。

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