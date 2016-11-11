加拿大智庫看台灣－台灣有望打造亞洲矽谷嗎？（一）

加拿大智庫「加拿大北約協會」的智庫研究員沙頓(David Sutton)，5日在關注亞太地區政治社會的《外交家》雜誌(The Diplomat)上，撰寫一篇題為「台灣能夠打造一座亞洲矽谷嗎？」的投書，分析蔡英文政府的「亞洲矽谷」計畫是否有望成功。

沙頓首先說明，為了重振台灣過度依賴製造業與中國廉價勞工的經濟，台灣政府打算追求經濟改革，強化新型、有創造力的科技，並提升人民所得以確保台灣在第四次工業革命中的一席之地。

在蔡英文新政府的經濟改革藍圖中，這項「亞洲矽谷計畫」聚焦在網絡整合產品的開發，意在替這座島嶼的經濟注入新活水，並創造能善用青年人才的環境。

與其他國家一樣，台灣經濟發展的最大困境，就是遲滯的全球成長令已開發國家必須尋找新的經濟動能，全球市場從北美洲與歐洲轉移到亞太地區，破壞性科技的快速發展也令各國難以迅速跟上腳步，而高負債、失業率和低薪資則是各國政治人物和選民的切身之痛。

台灣陷入膠著的經濟瓶頸

台灣和2,300萬人民正陷入經濟僵局。隨著工資上漲及兩岸關係的緊張，過度依賴中國廉價勞工的生產已不再有優勢，過去的獲利手段如今顯得更加脆弱，而台灣的製造業與工業活動，也面臨新市場如中南美洲的競爭。

這些在在影響著台灣經濟，經濟成長率從2014年的3.8%掉到2016年只剩1.5%，而財富分配也成為爭論議題，台灣的勞工長期超時工作、薪資被壓榨，蔡英文政府搭著服貿爭議與年輕世代對現況的焦慮而起，背負著更沉重的人民期望。

由於無法再仰賴中國市場取得競爭力，蔡英文嘗試跟隨第四次工業革命的腳步，順勢提升台灣的經濟與產業結構，若成功，就能一舉解決經濟與失業率問題。因此，「亞洲矽谷計畫」成為新政府5+2全面改革藍圖中的一環，試圖打造一個聚焦在物聯網的新創企業生態系，正好可以全力開發台灣的高科技優勢。

這項計畫打算在桃園這個接近高科技產業與國際機場的城市，建立新創企業生態圈，目標編列3億6,000萬元的經費，在未來7年扶植成立100間成功的新創企業，打造台灣的研發部門，並與世界其他創新基地如加州連結。

這份計畫的潛在收益十分可觀，在國內研發並製造新科技與產品、然後外銷，可提升台灣在世界產業鏈的整體價值，例如台灣開發的高速公路電子收費系統(ETC)，就可以省下大筆人力收費的人事費，這項技術也已出口到越南和菲律賓。

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