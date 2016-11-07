討厭希拉蕊？ 川普崛起象徵美國人的憤怒 (二)

很多人都在問，但為什麼許多美國人寧願選擇川普這種口出狂言的億萬富翁，而不選擇一個有豐富歷練的前參議員和國務卿，做為他們下一屆總統？

專欄作家Tom Rogan在CNN撰文解釋希拉蕊讓許多美國人討厭的4大原因：氣憤、經濟、任人唯親、與身分政治。

(延伸閱讀：討厭希拉蕊？ 川普崛起象徵美國人的憤怒 (一))

對希拉蕊的厭倦

第三個因素是美國人對柯林頓家族的厭倦，不論是希拉蕊的電郵門風暴或柯林頓基金會收受捐款，都讓希拉蕊背上不誠實的名聲，這提供了川普很有利的選戰辭令：「你可能不喜歡他(川普)這樣不圓滑的發言，至少這就是川普；但希拉蕊，自始至終都是個騙子。」

身分政治撕裂社會

而最後一個分裂川普和希拉蕊的議題，在於身分政治，無論是川普說出禁止穆斯林移民的言論，或他要打造高牆杜絕墨西哥移民，或揚言殲滅伊斯蘭國的發言，川普都讓支持者相信，「他會保護他們。」

美國社會正因為大選變得更加對立，這個世界也變得更加危險，當美國人在煩惱繳交稅負與帳單的問題時，川普對那些「搶走工作機會或帶來生命危險」的外國人的攻擊言論就顯得特別吸引人。

當然部分是歐巴馬的關係，歐巴馬部分失敗的外交政策和對移民政策的草率，引起許多選民不滿，連帶衝擊到希拉蕊的聲勢。

此外，希拉蕊自己也給了川普趁隙而入的機會，以自由貿易為例，川普反自由貿易的立場讓他在關鍵搖擺州俄亥俄州取得領先地位，反觀希拉蕊，以往的她是支持自由貿易，現今卻徘徊在支持與反對的灰色地帶，以至於她在辯論中無法替自己做出強而有力的辯護，最後只能批評川普與中國的關係。

做為一名房地產大亨與頭腦幹練的商人，川普運用了很好的商業概念，他的偽裝或許隱藏在民粹的個人魅力之下，以此與希拉蕊永無止境的政治算計較勁，儘管上述原因無法確定川普最終可能勝選，但已足以讓人了解，川普這位政治素人的崛起反映了今日美國什麼樣的面貌與崇尚的價值。