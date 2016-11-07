討厭希拉蕊？川普崛起象徵美國人的憤怒 (一)

很多人都在問，川普反移民、歧視女性、極端排斥穆斯林的言論引發不少爭議，但為什麼許多美國人寧願選擇這種口出狂言的億萬富翁，而不選擇一個有豐富歷練的前參議員和國務卿，做為他們下一屆總統？

雜誌《國家評論》的外交政策專欄作家、新聞機構「Opportunity Lives」的國家政策專欄作家Tom Rogan，在CNN撰文解釋希拉蕊讓許多美國人討厭的4大原因：氣憤、經濟、任人唯親、與身分政治。

對兩黨政治惡鬥的氣憤

首先，美國民眾普遍對他們的政治環境感到失望，特別是身處白宮核心圈的希拉蕊，更是首要攻擊目標。

許多人認為歐巴馬和國會議員沒有兌現「帶來一個更好國家」的承諾，共和黨選民不滿國家支出與外債日漸增加，民主黨選民對於歐巴馬沒能在國會通過更多法案的無力感到失望，獨立選民對長久以來兩黨政治的紛擾感到厭煩。

但身處核心政治圈之外的川普，正好操弄著這些積累已久的不滿情緒，他成功掌控了這些來自四面八方、對政治體制的憤怒，做為這些選民的代言人，川普凸顯了希拉蕊的存在是象徵「維持現況」，而這正是選民最不滿的地方。

自由貿易的立場搖擺不定

第二個則是經濟因素，儘管經濟衰退的情況逐漸好轉、失業率也已下降，多數美國人還是對好轉的經濟無感，因為勞動參與率仍持續低落，而且投入兼職工作的人口仍不斷破新紀錄，川普也操弄著經濟議題影響選情。

利用美國製造業工作機會的下降，暗指整體經濟困境，川普批評中國操縱匯率使美國出口衰退、自由貿易主義害慘了美國人，並忽視科技發展，或許有人認為這些言論過度誇大，但正是川普這樣的民粹發言，加上個人魅力，讓他聲勢水漲船高。

《經濟學人》指出，川普的支持者有不少是市場經濟下的受害者，深信川普能帶領「美國重返偉大」，川普宣稱，他能使美國海外企業帶回上百萬個工作機會，他也批評希拉蕊崇尚全球主義，卻未把焦點放在美國勞工身上，而這種策略在辯論中博取好感。

此外，還有另外兩個原因，讓選民寧願支持川普，請見 討厭希拉蕊？川普崛起象徵美國人的憤怒 (二)。