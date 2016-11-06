與政府對抗 是誰這麼大膽挑戰英國的脫歐程序？

3日英國高等法院做出震撼性裁定，指英國政府必須先獲國會批准，才能啟動脫離歐盟的程序，此判決恐打亂英國脫歐的計畫，英國政府將上訴至最高法院。

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到底是誰有這麼大的能耐，向高等法院申請這項裁定，阻撓了首相梅伊(Theresa May)先前宣佈在明(2017)年3月啟動《里斯本條約》第50條展開脫歐程序的決定，高等法院判決讓這位反脫歐大將瞬間暴紅，她就是民間商業人士吉娜米勒(Gina Miller)。

英國《每日電訊報》(The Telegraph)報導，米勒為基金經理人，出生於南美洲圭亞那，成長於英國，是英國投資機構SCM Private的合夥創辦人，亦是知名的權威挑戰者，與丈夫共同創辦慈善基金會「Miller Philanthropy」，之後也創辦「真相與公平運動」(True and Fair Campaign)，力倡基金管理產業交易、行政透明化，以及慈善公益的改革，由於她對既得利益者敢怒敢言，在業界被同行人戲稱為「黑寡婦」。

她的慈善正義更是眾所皆知，她與丈夫同為切爾西皇家醫院和其他小型社區團體與計畫的主要捐款人，且「Miller Philanthropy」提供的服務皆為免費，更設立「Goodwill Exchange」替慈善機構和窮人提供免費專業服務。

米勒認為，脫歐會導致數以百萬計英國人失去在歐盟成員國自由流動等權利，認為政府沒有合法權力繞過國會、逕行啟動脫歐程序，於是連同其他反脫歐團體如「人民挑戰」(People's Challenge)、及一位倫敦髮型師多斯桑托斯(Deir Dos Santos)組織起來，透過群眾募資，聘請律師打一場人民對決政府的程序戰爭。

這項裁定的爭議點在於，英國內閣或政府是否有權援引《里斯本條約》第50條條款，直接向歐盟啟動脫歐程序，《里斯本條約》第50條指出，任何歐盟成員國可以在合乎其憲法規範下離開。

英國政府認為，在歷史上屬於君主的「皇家特權」(royal prerogative powers)保障之下，脫歐大臣David Davis有足夠合法的行政權，代表首相梅伊政府正式啟動脫歐。「皇家特權」允許政府在無須國會表決下，自行處理外交事務及國際條約，因此宣稱啟動脫歐程序亦不用國會事先批准。

但在歷經10月為期三天的聽證會後，高等法院首席法官托馬斯(John Thomas)代表三位資深法官宣布裁定結果，認為英國憲法基本的規則是，國會擁有最高權力，可以制定和取消任何法律，未經國會批准，政府沒有權力啟動脫歐程序。

報導指出，裁定結果出爐，米勒在高等法院前接受採訪表示，判決結果是關乎所有英國人、不只是我或我們團隊，是有關整個大英王國和我們的未來，與人們投了什麼票無關。

米勒說，「每個人都為了心目中最好的未來跟最好的國家樣貌投了票、作出了選擇，但這場官司是關於程序，而非政治。」

她更呼籲政府做出明智決定、不要挑戰既有判決，能夠在國會內做出適當的辯論，在這個全世界都景仰的國會內做出明智的討論。

這項判決引發英國社會爭論

然而，CNN報導，這個打亂了英國脫歐程序的女人，在網路上遭到嚴厲的種族與性別恐嚇，倫敦警察廳也已關注到網路上的謾罵，發言人指出，「警察已密切關注這些在社群媒體上針對個人的言論威脅，並正與相關人士聯繫。」

但也有人聲援米勒，英國國會議員Diane Abbott在自己的Twitter表示，對米勒的攻擊是預料之中的事，令人難過；而許多民間團體與反脫歐團體也呼籲民眾站出來支持米勒。

不只針對米勒，自周四判決出來後，英國社會就開始產生仇恨性的爭辯，有些英國小報嚴詞批評三位高等法院法官，英國《每日郵報》(The Daily Mail)以聳動的頭版標題指稱三位法官是「人民的公敵」，但「英國出庭律師公會」替法官辯護，斥責那些嚴重侮辱且不公平抹黑的言論。

英國司法大臣Liz Truss表示，「司法獨立性是英國法律的基礎，我們的司法體系正是因其獨立與公正性受到全世界的仰慕。」

英國最高法院將接下這塊燙手山芋，並最快於12月展開審理程序、1月做出裁決，如果最高法院推翻高等法院的判決，那麼梅伊便可以隨時啟動脫歐程序，但一旦最高院維持判決，梅伊就必須尋求國會議員表決通過後，再做出下一步。