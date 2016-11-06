英國脫歐沒那麼容易！ 國會同意恐生變數

英國高等法院3日作出震撼性裁定，指英國政府必須先獲國會批准，才能啟動脫離歐盟的程序，此判決恐打亂英國脫歐的計畫，英國政府將上訴至最高法院。

據星島日報、文匯報、明報綜合外媒報導，英國首相梅伊(Theresa May)先前繞過國會，宣佈在明(2017)年3月啟動《里斯本條約》第50條展開脫歐程序，引發當地反脫歐團體不滿，質疑有關決定違憲。

反脫歐團體「人民挑戰」(People's Challenge) 籌集約16萬英鎊法律費用，挑戰政府試圖繞過國會的決定。原告人米勒(Gina Miller)認為，脫歐會導致數以百萬計英國人失去在歐盟成員國自由流動等權利，認為政府啟動脫歐程序前，必須取得國會同意。

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梅伊則表示，政府可運用歷史上屬於君主的「皇家特權」(royal prerogative powers)，允許政府在無須國會表決下，自行處理外交事務及國際條約，因此啟動脫歐程序亦不用國會事先批准。

3日，英國高等法院3名資深法官裁定，梅伊無權單方面動用行政權，啟動《里斯本條約》第50條，高院判決指英國政府若要啟動脫歐，必須先獲國會表決通過。高等法院首席法官托馬斯(John Thomas)表示，英國憲法最基本的規則是，國會擁有最高權力，可以制定和取消任何法律，未經國會批准，政府沒有權力啟動脫歐程序。

政府發言人表示，政府不服從法院的這一裁決，將向最高法院提出上訴。政府不打算讓這一裁決破壞英國啟動脫歐程序的時間表，將繼續執行原定計畫，「我們的計畫依舊是在3月底前啟動第50條，我們相信法律時間表應該允許這麼做。」

英國商業大臣賈維德(Sajid Javid)聽聞高等法院判決後指出，英國選民已在公投中明確展現意願，如今高等法院的裁決「顯然是企圖阻撓英國人民意願。」

主要反對黨工黨黨魁科爾賓(Jeremy Corbyn)呼籲，脫歐協商應該要更透明，他發表聲明說，「本案判決凸顯政府必須立即將磋商條件送到國會，工黨尊重英國人民贊成脫離歐盟的決定，但在脫歐條件磋商方面，必須透明化，國會可以問責。」

理論上，英國國會若要就脫歐表決，乾脆阻撓脫歐是可以做到的，不過，鑑於英國選民在公投中以52%的過半數通過脫歐，一般相信國會不會做出違背選民意願之舉。

有分析家指出，由於不少國會議員在脫歐問題上，與政府分歧甚大，一旦最高法院維持原判，啟動脫歐談判時間以至有關進程，勢必受到國會不斷阻撓。

英國最高法院將接下這塊燙手山芋，並最快於12月展開審理程序、1月做出裁決，如果最高法院推翻高等法院的判決，那麼梅伊便可以隨時啟動脫歐程序，但一旦最高院維持判決，梅伊就必須尋求國會議員表決通過後，再做出下一步。