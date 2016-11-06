首爾10萬人上街示威 怒吼朴槿惠引咎辭職

南韓總統朴槿惠陷入密友崔順實的干政風暴，支持率跌到谷底，昨(5)日晚間數十萬民眾走上首爾街頭示威，要求身纏閨蜜干政與貪腐醜聞的總統朴槿惠下台。

在南韓民族聖雄-朝鮮王朝抗倭名將忠武公李舜臣及鐵龜戰艦銅像前，北至光化門前、南至首爾市廳廣場，約有10萬民眾參加聲討朴槿惠的集會，大批示威民眾手持標語，將世宗大路完全堵塞。外電報導，示威參與人數接近20萬人。

示威民眾齊聲要求當場彈劾朴槿惠，就不公正選舉、違反法律、壟斷國政等嚴懲論罪，並盡快組建保障選舉公平性的舉國中立內閣，使國政穩定下來。

南韓警方先前以影響交通為由，禁止民眾上街抗議，但首爾行政法院不同意，當局並防範試圖一路前往南韓總統府「青瓦台」表達訴求的群眾。警方出動2萬名警力戒備，維護現場秩序以防有人滋事，並防止示威者衝向青瓦台。示威活動在平靜中進行，沒有發生衝突。

儘管朴槿惠4日含淚上電視道歉，承攬全部責任，並表示願意接受司法檢察院特別調查，憤怒民眾仍然上街示威，要求朴槿惠引咎辭職。

一位首爾年長市民對中央社記者表示，「她若有良心，當下就得辭退下來，走出青瓦台，因為她與崔順實長達30、40年，難道她不知道究竟崔順實是為國民服務的人？還是圖謀私利的人？我認為，朴槿惠若有良心，就必須立刻辭退下來！」



就讀漢陽女子大學的學生說，「她若透過SNS(社群網站)看到這種示威現象後，並不是要考慮下台，而是應當立即下台，但她竟然無動於衷、獨自躲在青瓦台裡面，這是一國領袖不應當做的行為，朴槿惠總統、稱她總統也令人羞恥。」

育有三個小孩的媽媽崔京荷(譯音)說，「我小孩問我，崔順實是誰？她才是總統嗎？我卻無法回答」；在首爾開餐館的53歲金某說，「第一次參加這種示威」，「大勢似乎難以違逆，朴槿惠總統好像只有下台一途了」。

20歲的政治系大學生金道鉉(譯音)說，「真正令人火大的是，崔順實的行為像是朴槿惠的攝政王，操控朴槿惠的決策」；年僅十四歲的金健友(譯音)說，「因為覺得我們中學生也是國民，有表達意見的權利，所以站出來」。

光化門廣場一邊目前還設有「世越號」客輪沉船海難事故的300多名檀園高中學生靈堂，集會群眾不時有人前往默拜，集會現場也有人舉字牌要求朴槿惠答覆「2014年4月16日『世越號』客輪沉船海難後，那7個小時妳究竟身處何處？」

《路透社》報導，這是南韓自2008年反對美國牛肉進口以來，最大規模的反政府示威之一，南韓「倒朴」遍地烽火，釜山、大邱、光州、全州、慶州、蔚山、浦項、龍仁、濟州等地，當天也有類似集會。《韓民族新聞》報導，若將各地主辦單位推估的示威人數加總，5日南韓全國共約30萬人上街向朴槿惠發出怒吼。

朴槿惠在親信干政醜聞中民調直直落，據《韓國經濟日報》報導，朴槿惠在20至30歲的年輕人之間，支持度只有1%，按區域來看的話，首爾只有2%的支持率，仁川和京畿道、大邱等地為4%，到了素有南韓民主聖地之稱的光州則是赤裸裸的0%，全國支持度也僅剩5%，是南韓歷來總統的最低民調。

朴槿惠的低民調，正式突破1993年至1998年擔任第14任南韓總統金泳三的6%障礙，當時金泳三因為處理金融危機不當，遭到人民的反感。

南韓憲法規定，總統除犯內亂、外患罪外，在職期間不受刑事訴追，但在朴槿惠宣布願接受檢方調查後，南韓檢方正研究調查的時間及方式。朴槿惠的法定任期還有十五個月，一旦辭職，根據憲法，須在六十天內選出新總統。