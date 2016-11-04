SpaceResources.lu：盧森堡政府成為美國小行星探勘公司Planetary Resources, Inc.主要股東

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--盧森堡政府、公法銀行機構盧森堡國家投資信貸公司(Société Nationale de Crédit et d’Investissement, SNCI)與美國太空科技公司Planetary Resources已簽署了一項價值2,500萬歐元的投資與合作協定。該協定依循盧森堡 SpaceResources.lu 行動計畫的架構，該計畫致力於近地天體(NEO)資源的探索和商業利用，例如小行星。

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The Luxembourg Government and Planetary Resources finalize €25 Million investment and cooperation agreement with first commercial asteroid prospecting mission to launch by 2020. Planetary Resources’ CEO Chris Lewicki and Luxembourg’s Deputy Prime Minister Étienne Schneider. (Photo: Business Wire)

根據這一協定，盧森堡政府將直接投資 Planetary Resources, Inc.，盧森堡經濟部(Ministry of Economy)將透過不同類型的研發撥款來提供資金。該資金將促進該公司的技術開發，其目標是在2020年前啟動首個商業小行星探勘任務。在達成這一合作關係之前，雙方於今年6月簽署了諒解備忘錄，在盧森堡展開與太空資源利用有關的活動。2016年5月， Planetary Resources, Inc. 成立了全資盧森堡子公司 Planetary Resources Luxembourg 。

SNCI將持有公司上市股權，成為公司的小股東，而 SpaceResources.lu 行動計畫的政府顧問委員會成員Georges Schmit將加入Planetary Resources董事會。在擔任這一職務之前，Georges Schmit曾擔任盧森堡貿易與投資代表處（舊金山）總領事兼執行總監。他於1981年加入盧森堡經濟與外貿部，曾先後擔任企業政策、經濟發展與外貿部主任、秘書長以及工業署長。1995-2002年期間，他曾擔任SNCI執行主席。

在Planetary Resources方面，將在盧森堡規劃多項重要的專屬活動以強化當地的太空產業，這些活動將專注於推進技術開發、太空船發射整合、外太空通訊、小行星科學系統、地球觀測產品開發和任務操作。

盧森堡副總理兼經濟部長Étienne Schneider表示，「盧森堡大公國成為Planetary Resources股東使雙方建立了合作關係，並為我們今後的合作確立了基本原則。此舉還證實了政府致力於吸引太空資源利用領域和其他相關領域的創新活動，以支持本國太空產業的堅定決心。盧森堡大公國在公私合營領域有著輝煌的歷史。1985年，盧森堡成為SES的創始股東，它的成立是衛星電信領域的里程碑，該公司如今已成為該產業的全球領軍企業。」

Planetary Resources, Inc.總裁兼執行長Chris Lewicki表示，「我們欣然歡迎盧森堡大公國成為我們的合作夥伴和投資者。正如盧森堡的願景和計畫，透過其公私合營方式推動衛星通訊產業的發展，這一資助和支援也將加快我們的業務進程，推動我們不斷取得更大的成就。我們計畫在2020年前啟動首個商業小行星探勘任務，並期待與歐洲的合作夥伴在這一重要的新領域展開合作。」

由盧森堡經濟部發佈

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