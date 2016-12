美敦力公司签署“开放数据承诺”，以共享可改善患者安全的数据

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016--(美国商业资讯) -- 患者安全运动基金会 (PSMF)今天宣布,领先的全球性医疗保健解决方案公司美敦力已加入一份不断增大的 医疗保健技术公司 名单,这些公司已签署了患者安全运动的公开承诺,以共享他们的数据,促进患者安全。此外,美敦力将在5年期间向PSMF捐款500万美元,美敦力首席执行官Omar Ishrak将加入患者安全运动的理事会。

Smart News Releases(智能新闻稿)是一个多媒体平台。在此处查看完整新闻稿: http://www.businesswire.com/news/home/20161104005263/zh-CN/

Companies that have signed the Patient Safety Movement's Open Data Pledge (Graphic: Business Wire)

通过签署这份开放数据承诺,美敦力承诺允许利益相关方调阅该公司产品在院内及门诊使用中生成的所有可用的急性临床数据,这些人士希望使用这些数据来帮助减少患者的可预防并发症和死亡。当各家公司共享其产品数据时,它可向研究人员和企业家提供紧要信息来开发和加快改善患者医护的解决方案。这种信息包括预测性规程,这些规程能够将可能的危险趋势通知临床医生和患者,从而实现及早干预。

美敦力董事长兼首席执行官Omar Ishrak表示:“我们美敦力公司致力于通过我们的医疗技术和服务来改善人们的生活。加入患者安全运动是理所当然的。我们对患者安全运动专注于医疗保健行业根除可预防死亡所取得的进步感到印象深刻。为了实现可预防死亡例数降至零的目标,各方必须团结协作。我们承诺与患者安全运动基金会密切协作,共享我们的数据来帮助根除可预防死亡。”

患者安全运动基金会创始人Joe Kiani表示:“我们很高兴美敦力加入患者安全运动。美敦力研制改善患者医护的技术具有悠久历史,其产品遍布各家医院,现在有能力将数据输入每位患者的数据超级高速公路,从而造福患者。我们同样高兴的是,Omar能够进入我们的理事会。Omar是有远见的领头人,我们清楚他将是我们理事会的宝贵成员。美敦力的承诺和捐款将大力协助我们实现在2020年之前将可预防死亡例数降至零的目标。我们现在距离患者数据超级高速公路的建成又靠近了一大步,这一高速公路将大幅改善患者安全。数据共享是医学创新科学和商业不可避免的部分。它是必须完成的正确事项,有远见的公司正开始认识到数据共享的重要性。我们赞赏美敦力将患者安全奉为首要并加入我们的行列以根除院内可预防死亡。”

患者安全运动是一个基于承诺的组织,它呼吁医院落实各项流程,以避免人为差错导致死亡,并呼吁医疗保健技术公司共享其产品应用领域的数据,而无需披露其专利规程或受保护的数据,并受制于适用的患者隐私法律。各公司能够在线承诺,网址是 http://patientsafetymovement.org/challenges-solutions/commitments-pledges/healthcare-technology-pledges/ 。迄今为止,下列63家公司已承诺共享其数据:

Admetsys Airstrip ATL Technology, LLC BD Intelliport Bernoulli Health BrainStem Biometrics Cercacor Cerner Certa Dose CHARTSaaS.org Codonics CorCardia Group Inc. CRG Medical CrossChx DebMed Deltex Dräger Dynalabs EarlySense eBroselow, LLC ExCor Technologies, LLC GE Healthcare Healthcentrix HeartIn Hyginex IBM Watson Health ICUcare LLC Innara Health IRadimed KnectlQ Inc. Kolkin Corp LiDCO Group LumiraDx Masimo Medical Intelligence Medical Simulation 美敦力(Medtronic) Modulated Imaging Monarch Medical NeurOptics NGPod Global Oracle Patient Valet PerceptiMed Philips Healthcare Predixion Rapid Healthcare RGP Healthcare RightPatient S.E.A. Medical Systems, Inc. Securisyn Medical Smiths Medical SonoSite Inc. Sotera Wireless STANLEY Healthcare Stibo Systems SurgiCount Medical, Inc. Talis Clinical The SafeCare Group True Process Welch Allyn Zoex Zoll Medical

关于患者安全运动基金会

美国每年院内死亡患者中,有超过20万例本可通过各种方式得以预防。患者安全运动基金会是在Masimo医疗保健伦理、创新和竞争基金会的支持下建立的,旨在于2020年之前将这一可预防死亡例数降至零(0X2020)。改善患者安全将需要来自于所有利益相关方的合作性努力,包括患者、医疗保健提供者、医疗技术公司、政府、雇主和私人支付方。患者安全运动基金会与所有利益相关方携手合作,以应对患者安全问题和解决方案。基金会同时举办患者安全与科技峰会。首届年度峰会于2013年1月召开,汇集了全美部分顶级头脑精英开展激发思考的讨论,为挑战现状出谋划策。通过呈报针对性的、影响力深刻的可付诸行动的患者安全解决方案(APSS)来迎接患者安全的挑战,鼓励医疗技术公司与购买它们产品的人士共享数据,敦促医院做出承诺以落实各项流程,例如APSS,基金会藉此努力实现在2020年之前可预防死亡例数为零的目标。请访问 http://patientsafetymovement.org/ 。

关于美敦力

美敦力公司(Medtronic plc, www.medtronic.com )总部位于爱尔兰都柏林,是全球最大的医疗技术、服务和解决方案公司之一,致力于帮助全球数百万人士减轻病痛,恢复健康,延长生命。美敦力公司在世界各地拥有超过88,000名员工,服务于近160个国家的医生、医院和患者。公司专注于与全球利益相关方协作,同心协力将医疗保健带向更进步的境界。

@0x2020 #patientsafety #0x2020

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿:http://www.businesswire.com/news/home/20161104005263/zh-CN/

CONTACT: 患者安全运动基金会

Irene Paigah, (858) 859-7001

irene@paigah.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: SENIORS WOMEN OTHER CONSUMER RELIGION PROFESSIONAL SERVICES BABY/MATERNITY CHILDREN HUMAN RESOURCES PARENTING TEENS RESEARCH OTHER SCIENCE CONSUMER FAMILY SCIENCE GAY & LESBIAN MEN

SOURCE: Patient Safety Movement Foundation

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/04/2016 04:43 AM/DISC: 11/04/2016 04:43 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161104005263/zh