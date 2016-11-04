Sintavia获得AS9100认证

佛罗里达州戴维--(BUSINESS WIRE)--十一月 4, 2016----(美国商业资讯)--独立金属增材制造(AM)服务全球领导者Sintavia, LLC今天宣布，该公司已获得AS9100 Revision C认证。凭借这一公告，Sintavia将成为少数几家获得享有声望的、专门针对航空航天与国防工业金属增材制造工艺的质量认证的公司之一。

Sintavia总裁兼首席运营官Doug Hedges表示：“AS9100是公认的全球质量体系标准，甚至在航空航天与国防工业之外的领域亦是如此。对于Sintavia，能够获得这一严格的金属增材制造工艺认证是一项了不起的成就，也是对公司杰出的质量体系的认可。”

获得AS9100标准认证进一步彰显Sintavia满足客户规格的能力，同时确保在航空航天与国防工业关键应用方面实现一致的精密制造质量。Sintavia是全球唯一拥有制造、后期加工、分析和现场测试等所有流程的公司。将所有这些制造流程集于一体，不仅能够增强Sintavia控制客户产品质量的能力，而且可提升其创造当今金属增材制造行业无与伦比的周转时间能力。

Sintavia创立于2012年，是独立金属增材制造服务全球领导者，为重要行业提供服务，包括航空航天与国防、石油天然气、汽车及地面发电等。借助全球最大的原始设备制造商中的四家提供的六台高速打印机，以及同时部署的热等静压机、真空热处理炉、工业CT扫描仪、线切割加工(EDM)、一整套机械检测设备，以及整套冶金和粉末实验室，Sintavia能够比任何竞争对手更快地优化参数，连续生产和审核质量。公司已经过AS9100和ANAB认证，并在OASIS注册。

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SOURCE: Sintavia, LLC

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