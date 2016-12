GSMA選舉產生新一屆董事會成員，並推選Sunil Bharti Mittal擔任主席

新德里--(BUSINESS WIRE)--Oct 28, 2016--(美國商業資訊)--GSMA今天宣佈已選出GSMA董事會的新一屆成員,任期兩年,從2017年1月至2018年12月。GSMA董事會還推選巴帝集團(Bharti Enterprises)創辦人兼董事長Sunil Bharti Mittal為主席,並推選Orange Group創新執行副總裁Mari-Noëlle Jego-Laveissiere連任副主席。擔任GSMA主席的Mittal將監督該組織的策略方向,該組織代表近800家全球行動營運商以及更廣泛的行動生態系統中逾300家企業。

GSMA Elects New Board Members and Elects Sunil Bharti Mittal as Chair (Photo: Business Wire)

Mittal表示:「很高興能夠當選GSMA的主席,也很期待與董事會的其他成員、GSMA領導團隊及我們的全部會員保持密切合作,共同解決行動產業和客戶正面臨的重要問題。行動通訊已在相對短暫的時期內對個人、企業、產業和社會帶來變革性影響,從而為當地經濟做出重大貢獻,並改善全球數十億人的生活。」

Mittal繼續說道:「隨著我們致力於連接每一個人、每一件事,以打造更美好的未來,我對於我們的下一個篇章充滿期待。在新的全球職務上,我也很高興能夠為印度正在進行中的行動寬頻改革提供支援,以促進印度政府提出的『數位印度』計畫,及其惠及所有人的寬頻接取願景。」

身為首位被推選為GSMA主席的印度人,Mittal曾於今年稍早時接任國際商會(ICC)主席一職。此外,他還任職於多家知名國際機構及智庫的董事會和理事會,例如世界經濟論壇(WEF)、國際電信聯盟(ITU)電信委員會、寬頻委員會(Broadband Commission)、哈佛大學全球顧問委員會 – 哈佛商學院(HBS)院長顧問委員會、新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)國際顧問小組,以及總理擔任主席的新加坡研究、創新和創業理事會。他也是卡耐基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的受託人,並在卡達基金會理事會(Board of Qatar Foundation Endowment)任職。

巴帝電信(Bharti Airtel)是本週在新德里舉辦的首屆GSMA移動360印度(Mobile 360 – India)活動暨GSMA董事會會議的主辦者。當選GSMA主席的Mittal率領GSMA董事會代表團於週三下午與印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)會面成為本週的焦點。在深入廣泛的座談中,此次會晤強調行動通訊在實行印度政府提出的『數位印度』願景中所扮演的關鍵角色,該願景將寬頻作為惠及每一個公民的實用工具,從而將數位融合和金融普惠帶至該國的每一個角落。

GSMA 2017-2018任期董事會成員

GSMA董事會共有28位成員,包括25位來自全球最大的營運商集團以及在全球佈局的小型獨立營運商的代表。GSMA會長葛瑞德(Mats Granryd)也將繼續任職GSMA董事會。GSMA 2017-2018任期董事會成員包括:

美洲電信公司(América Móvil)國際關係執行副總裁Juan Carlos Archila AT&T Mobility全球連接管理執行副總裁Bill Hague 巴帝集團創辦人兼董事長Sunil Bharti Mittal 中國移動執行董事兼副總裁沙躍家 中國電信執行董事兼執行副總裁孫康敏 中國聯通總裁兼副董事長陸益民 德國電信(Deutsche Telekom)公共與法規事務資深副總裁Wolfgang Kopf 阿聯電信(Etisalat)國際執行長Hatem Dowidar GSMA會長葛瑞德 和記電訊(Hutchison)歐洲副董事長Christian Salbaing KDDI總裁Takashi Tanaka KPN執行長Eelco Blok 韓國電信(KT Corporation)董事長兼執行長Chang-Gyu Hwang Millicom執行長Mauricio Ramos MTN集團(MTN Group)董事長兼代理執行長Phuthuma Nhleko MTS總裁Andrei Dubovskov NTT DOCOMO總裁兼執行長Kazuhiro Yoshizawa Orange Group創新執行副總裁Mari-Noëlle Jego-Laveissiere SK電訊(SK Telecom)總裁兼執行長Dong-Hyun Jang 西班牙電信(Telefoìnica)董事局副總裁Julio Linares López 挪威電信集團(Telenor Group)總裁兼執行長Sigve Brekke Telia Company總裁兼執行長Johan Dennelind Turkcell執行長Kaan Terzioğlu 威瑞森電信(Verizon)策略長Roy Chestnutt 沃達豐(Vodafone)集團商業營運與策略長Serpil Timuray Zain Group執行長Scott Gegenheimer

GSMA現任主席Jon Fredrik Baksaas在擔任這一職位三年後,將於2016年底從董事會卸任。Baksaas於2008年被推選為GSMA董事會成員。

Baksaas評論道:「全球近48億人訂用行動服務,它已成為有史以來建立的普及率最高且發展快速的用戶平臺。現在,它可供開發中及已開發市場的數十億人使用,從而提供增益人生的服務,並為所有人帶來新的社會經濟機會。行動產業正居於全球數位轉型的核心,致力於將地球打造成更美好的居所,以支持聯合國永續發展目標。能夠在GSMA董事會效力八年,並在過去的三年裡擔任主席職位,我真的感到非常榮幸。隨著GSMA致力於將GSMA Mobile Connect(行動連接)等全球平臺能力擴大至全球數十億用戶,我祝福新一屆董事會及主席Sunil Bharti Mittal先生事業順利。」

關於 GSMA (GSM 協會)

GSMA代表全球行動營運商的共同權益。GSMA在更廣泛的全球行動生態系統中連結著近800家行動營運商、近300家企業,其中包括手機與裝置製造商、軟體公司、設備供應商、網際網路企業,以及相關產業組織。GSMA也是業界領先活動的主辦者,如世界移動通信大會、世界移動大會-上海,世界移動大會-美洲,以及移動360系列會議等等。

欲瞭解更多資訊,請瀏覽GSMA網站: www.gsma.com 。在Twitter上關注GSMA:@GSMA。

