重新改造後的基金銷售KYC基礎架構最多可削減70%的成本

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--KYC是投資人身份認證的過程，是金融業的必要程序，每年單是盧森堡基金業的KYC成本就達到1.8億歐元左右 1 。但是，如果把這一程序合併起來，而不是像現在這樣對每個客戶逐一認證，支出最多可減少70%，降至2,000萬歐元。由歐洲22家領先資產管理公司和資產服務供應商組成的工作組正在制定解決方案，以改進基金銷售過程中KYC責任的履行方式。

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專注於服務投資基金的市場基礎設施平臺Fundsquare發起了這場業界對話。Fundsquare董事總經理兼商務長Olivier Portenseigne解釋說： 「我們向業界不同參與者——包括管理公司和資產服務提供者——徵詢他們的KYC需求。接下來我們列出能夠有效支援基金銷售的解決方案要求。」 他補充說： 「由此建立的工作組目前正在敲定能夠符合市場真正需求的KYC基礎架構的細節。」

自2016年5月以來，由英國、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡和瑞士企業組成的工作組，在Fundsquare的盧森堡總部進行了多次磋商。目的是確定方法以符合不同市場參與者提出的所有KYC要求。

KYC解決方案最初將專注於跨境發售的機構和零售基金，然後將擴展至其他國內市場。

工作組將在未來幾個月內再度會面，確定實現基礎架構的投資計畫。該架構應會在2017年年底前開始運行。

關於Fundsquare

Fundsquare S.A.於2013年6在盧森堡交易所宣導下成立，旨在建立能夠提供標準化、自動化跨境基金銷售服務的國際化市場基礎設施。Fundsquare平臺的主要目標是促進專業投資人和基金之間的關係和溝通。

1 德勤， https://goo.gl/uqH8Zs

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