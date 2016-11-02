NTT Communications開通高容量光纖海底電纜 為亞太地區提供更完善的網絡服務

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 2, 2016--(美國商業資訊)--NTT (NYSE: NTT)集團旗下的資訊通訊技術(ICT)解決方案和國際通訊企業NTT Communications Corporation (NTT Com)今日宣布開通亞太新直達海底光纜(Asia Pacific Gateway, APG)，連接主耍亞洲地區和國家。該海底光纜乃NTT Com與各國主要電訊營運商合作建設。

APG將有助增強亞洲地區的數據傳輸能力，提高各個地區和國家之間的網絡連線，並通過不同的網絡路徑改善冗餘。

APG全長10,400公里，揉合100Gbps光傳輸和數位同調(digital coherent)技術，提供超過54 Tbps的網絡容量，為亞洲地區容量最高的網絡。該海底光纜避開地震及和颱風等天災頻生的敏感地帶，連接中國大陸、香港、臺灣、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國和越南。詳細網絡地圖請參見附件1。

NTT Com分別在日本的東部和西部建設APG和另一海纜Pacific Crossing-1 (PC-1)的海纜登陸站，以北部和南部兩條不同的網絡路徑連接日本和美國。。該公司亦已在香港和新加坡為APG和於2012年8月推出的Asia Submarine-Cable Express (ASE)建設海纜登陸站。NTT Com現在擁有不同的海纜路徑連接美國西岸和亞洲主要的金融中心，進一步提升其環球網絡的可靠性和冗餘度。詳情請參見附件2。

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