立達信加入ZigBee聯盟董事會

加州大衛斯--(BUSINESS WIRE)--Nov 1, 2016--(美國商業資訊)--致力於建立、維護和交付低功耗無線物聯網(IoT)開放性全球標準的非營利組織 ZigBee聯盟 (ZigBee Alliance)今日宣布，立達信(LEEDARSON)以「推動者」(Promoter)身分加入ZigBee聯盟並成為該聯盟董事會成員。立達信是聯網照明和智慧家庭生態系統領域的主要企業，提供廣泛的住宅、商業和工業應用解決方案。隨著全球創新公司承諾為推動物聯網(IoT)開放生態系統和標準的組織提供支援，作為許多近期新增成員之一，立達信成為ZigBee聯盟的第16位董事會成員。

立達信 總部位於中國廈門，是照明解決方案、安全與智慧照明控制、傳感和通訊系統的領導廠商。憑藉全面的LED燈具研究、先進的生產設備、卓越的品質控制和熟練的技術人員，公司專注於智慧節能技術，並藉由廣受好評的研發中心銳意創新，推動綠色、聯網照明設備的發展。

立達信銷售總監Kellen Yang表示：「這是一個極為關鍵的時刻，相關無線標準在激增的物聯網市場中發揮至關重要的作用，諸如ZigBee聯盟等幕後組織以物聯網體驗和最終用戶為出發點，在策略方向上明智地發揮了聯合統一的作用。本公司渴望幫助推動ZigBee標準成為綠色、聯網照明技術的開放性全球選擇。我們期待繼續推動 3.0 成為智慧設備間最重要的通用語言，因為照明是這項重要運動的一塊跳板。」

ZigBee聯盟主席兼執行長Tobin Richardson說：「聯網照明市場將推動智慧家庭從早期採用者階段進入大規模普及時代，立達信為聯網照明市場帶來巨大的全球影響力和規模。隨著住宅、商業和工業照明領域的頂級企業齊聚ZigBee，立達信加入董事會意義重大，這些企業合作推動互通性，使物聯網在日常生活中發揮重要作用。」

除立達信外，ZigBee聯盟董事會的其他成員包括：康卡斯特有線電視(Comcast Cable)、華為、Itron Inc.、The Kroger Co.、Landis+Gyr、Legrand Group、美的集團(Midea Group)、恩智浦半導體公司(NXP Semiconductors)、飛利浦、施耐德電氣公司(Schneider Electric)、Silicon Labs、SmartThings、SOMFY、德州儀器(Texas Instruments)和物聯(Wulian)。

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ZigBee：掌控你的世界

ZigBee聯盟致力於建立、維護和實施開放性全球無線標準，支援日常設備在物聯網(IoT)中協同工作並實現對你的世界的掌控。該聯盟是一個開放性非營利生態系統，由來自37個國家的400多家公司組成，致力於在廣泛的消費、商業和工業監測及控制應用中發展和推廣世界領先的物聯網標準。 www.zigbee.org

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SOURCE: The ZigBee Alliance

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