罗克韦尔自动化任命亚太区新总裁

新加--(BUSINESS WIRE)--十月 28, 2016--(美国商业资讯)--罗克韦尔自动化有限公司(Rockwell Automation)任命Joseph Sousa担任亚太区总裁。

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罗克韦尔自动化亚太区总裁Joe Sousa（照片：美国商业资讯）

Sousa原任拉丁美洲地区总裁，如今将负责执行公司的增长和业绩战略，在中国、印度、南太平洋、东南亚、韩国和日本领导这家商业和销售公司。2015财年，亚太区为罗克韦尔自动化贡献了8.345亿美元销售收入。

全球销售和营销高级副总裁John McDermott表示：“Joe擅长于建立高绩效团队及培养领导人。这两个能力是实现亚太业务目标的关键。长久且成功的职业生涯让他成为这个重要领导职位的不二人选。”

1988年加入罗克韦尔自动化后，Sousa先后担任过区域经理、销售副总裁和地区总裁。原任亚太区总裁的Tom O’Reilly将回到美国，担任罗克韦尔自动化全球业务发展副总裁。作为全球业务高管，他已为罗克韦尔自动化服务逾25年之久。

罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation, Inc., NYSE:ROK)是全球最大的工业自动化和信息公司，致力于帮助客户提高生产力，推动全球可持续发展。罗克韦尔自动化总部设于威斯康辛州密尔沃基，拥有大约22,000名员工，面向80多个国家的客户提供服务。

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