艾克森美孚和 THANH PHU 通力合作，拓展聚乙烯/聚乙烯複合軟包裝解決方案

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)-- 艾克森美孚 和越南領先軟包裝製造商 Thanh Phu 通力合作，拓展 100% 聚乙烯 (PE) 解決方案，滿足市場對更易回收的複合包裝解決方案的需求。

長期以來複合包裝的回收是業界面臨的難題，因為這種結構是多種材料複合而成的。將複合結構中的聚烯烴層與其它材料（如聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、聚醯胺 (PA)、乙烯-乙烯醇共聚物 (EVOH) 或延伸聚丙烯 (OPP) 等）分離的成本和工作非常複雜，而且是包裝回收公司難以解決的一個問題。

如果能夠用可回收的包裝取代傳統的複合包裝，業界就可以擺脫這些束縛，並開發出客戶所需的具有更多優勢的解決方案。

艾克森美孚化工亞太區高性能聚乙烯行銷經理 Haridass Kalidas表示：「我們與 Thanh Phu 合作，透過使用我們的 Exceed™ XP - 滿足您對非凡性能的渴望 、Exceed™和Enable™高性能聚合物以及他們的專有薄膜加工技術，共同打造了一款複合軟包裝解決方案，產出的包裝薄膜可以像聚乙烯那樣進行回收利用。」

與傳統的聚乙烯薄膜相比，這些聚合物製成的軟薄膜具有獨特的物理性能和出色的光學性能，如高光澤度和透明度，同時能夠有效控制厚度偏差。

Thanh Phu 執行副總裁 Alex Dam 說：「這是材料科學與加工技術創新的協同效應。我們將原來的『生產-使用-丟棄』的做法變成了更負責任的『生產-使用-回收』理念。我們的目標是用全聚乙烯解決方案替代傳統的複合解決方案，同時不影響性能，並保持極具吸引力的性價比。」

關於 Thanh Phu

Thanh Phu Plastic Packaging Co., Ltd. 位於越南胡志明市，是領先的軟包裝（尤其是食品和衛生用品包裝）製造商，服務於亞太區的重要全球品牌商。Thanh Phu 成立於 1992 年，經過 20 年的發展，公司規模已經從 20 名員工發展成為 450 名員工。作為一家擁有一流薄膜加工技術的民營整合軟包裝供應商，Thanh Phu 致力於成為包裝業公認的技術領導者。Thanh Phu 的願景是利用服務增加價值並獲得優勢，同時開發能夠滿足軟包裝未來需求的解決方案。有關更多資訊，請造訪 http://www.thanhphupack.com/about.html

關於艾克森美孚化工

艾克森美孚化工是全球最大的化工公司之一，在多個大宗和高成長石化產品市場居領先地位。艾克森美孚化工在世界各主要地區從事化工產品的生產，以滿足不斷成長的市場需求。我們 90% 以上的化工生產與艾克森美孚煉油廠或天然氣生產廠實現了一體化營運。有關更多資訊，請造訪 www.exxonmobilchemical.com.cn

備註：

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