聯想2016/17第二季取得獲利

北京--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 聯想集團 （HKSE：0992）（PINK SHEETS：LNVGY）今日公布截至2016年9月30日止第二季業績。季營業額為112億美元，比去年同期減少8%，但較2016年6月30日止第一季上升12%。第二季稅前淨利達1.68億美元，相較去年同期虧損的8.42億美元大幅轉虧為盈。同樣地，淨利亦由去年第二季虧損7.14億美元，轉虧為盈至本季的1.57億美元。

聯想在極具挑戰的產業環境下仍取得穩健成績，期內個人電腦及平板電腦市場相繼下滑，智慧型手機及伺服器市場只有微幅成長。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示：「在挑戰嚴峻的市場環境下，我們仍然取得了穩健的業績，個人電腦業務保持領導地位和強勁的獲利，智慧型手機銷量逐季提升，開始看到成長態勢，並改善了獲利能力，資料中心業務正在積極採取措施因應挑戰。為了滿足業務多元化和持續發展的要求，我們正在吸引更多業界頂尖人才加入，並不斷加強領導團隊的力量。我們有信心實現願景、落實策略，團隊齊心協力再創新高。」

聯想第二季毛利比去年同期上升2%至16億美元，毛利率為14.3%。本季營業利潤為2.15億美元，而去年第二季則虧損7.84億美元。第二季每股基本盈餘為1.42美分或11.01港仙。截至2016年9月30日，公司淨債務為7,700萬美元。聯想董事會宣布配發中期股息每股6港仙。

三位業界領袖加入聯想

今日，聯想宣布了三位高階主管任命，進一步加強領導團隊，並持續推動聯想轉型成為一家「設備+雲端」企業。 Kirk Skaugen 加入聯想擔任 執行副總裁兼資料中心業務集團總裁 ，之前Kirk 擔任英特爾資深副總裁，領導其用戶端計算、資料中心及連接系統業務。 Laura Quatela被任命為聯想法務長兼資深副總裁 ，Laura曾擔任阿爾卡特-朗訊(Alcatel-Lucent)智慧財產權執行副總裁，以及伊士曼柯達(Eastman Kodak)總裁及首席法律顧問。 芮勇博士 擔任 聯想技術長兼資深副總裁 ，之前芮博士為微軟亞洲研究院常務副院長。

同時， Gerry Smith 調任 聯想個人電腦及智慧設備集團營運長兼執行副總裁 ，以其成功的經驗、專業的能力負責聯想全球營運，以及聯想的核心業務個人電腦及平板電腦的營運工作。Gerry 之前是資料中心業務集團執行副總裁。 陳旭東 將 調任全球服務資深副總裁 ，在過去十二個月，陳旭東作為聯想集團資深副總裁、行動業務集團共同總裁兼中國區總裁，穩固了在中國的行動業務。未來他將以豐富的經驗為聯想打造一個世界級以客戶為中心的服務組織。人力資源資深副總裁 喬健 將接替陳旭東擔任 行動業務集團共同總裁兼資深副總裁 。喬健曾領導中國市場行銷工作，並多年擔任聯想策略長，其豐富經驗以及對產業深入的洞察將有助於我們實現在中國的快速成長。

業務集團概覽

個人電腦及智慧設備集團 （ PCSD ，包括個人電腦和平板電腦）的季營業額為78億美元，比去年同期下跌8%。稅前淨利達4.05億美元，年增率3%。稅前淨利率比去年同期上升逾0.5個百分點，由4.6%提升至5.2%，主要由於中國及北美市場的強勁利潤率所帶動。

聯想連續十四季穩占全球市場第一位，市佔率達21.5%，除亞太區，所有地區均取得市佔率成長。在北美地區，整體市場跌幅達0.7%，而聯想則取得14.7%的成長。聯想本季的個人電腦銷量為1,450萬部，比去年同期下跌3.2%，期內，整體市場則下跌4.8%。平板電腦整體市場比去年同期下跌14.7%，聯想表現優於整體市場，在中國市場的銷量顯著成長19%。

行動業務集團 （ MBG ，包括Moto品牌產品和聯想品牌手機）的第二季營業額達20億美元，比去年同期減少12%，但較上一季顯著增加20%。行動業務集團的稅前虧損為1.56億美元，稅前淨利率為負7.7%，較上一季改善4.4個百分點。

本季行動業務集團的產品銷量較上一季成長近25%至1,400萬部。聯想在亞太區及印度的手機銷量持續成長，其中印度的手機銷量比去年同期上升15%。Moto產品銷量較上一季成長近40%，主要受惠於Moto G，以及Moto Z模組化手機成功推出市場所帶動。

資料中心業務集團 （ DCG ，包括伺服器、儲存、軟體和服務）在第二季的營業額比去年同期下跌8%至11億美元。然而，資料中心業務集團在中國及拉丁美洲的營業額比去年同期分別成長了7%及12%，全球大客戶業務營業額更持續強勁成長16%。期內，資料中心業務集團的稅前虧損為1.41億美元，稅前淨利率為負13.1%。

聯想在本季集中落實業務計畫：加強在這領域的能力及通路管理，投入培訓資源及調整行銷架構，藉此改善與客戶的聯絡。聯想亦會締結新產業夥伴關係，建構下一代的IT科技，進一步提升聯想在大型專案方面展現出的競爭力。

區域概覽

中國區 第二季的合併營收比去年同期減少4%至32億美元，占集團全球總營業額的29%。稅前淨利比去年同期微升至1.58億美元，而稅前淨利率則上升接近一個百分點至4.9%。

在 亞太區 ，聯想於第二季的營業額達19億美元，占集團全球總營業額的17%，比去年同期下跌4%。稅前淨利下跌至200萬美元，稅前淨利率下跌接近一個百分點至0.1%。

聯想在 歐洲、中東及非洲區 的第二季合併營收為27億美元，比去年同期下跌14%，占集團全球總營業額的24%。該地區的稅前虧損為6,500萬美元。稅前虧損率為2.4%。

在 美洲區 ，聯想的第二季合併營收減少7%至約34億美元，占聯想全球總營業額的30%。稅前淨利為2,000萬美元，去年同期虧損為7,300萬美元。稅前淨利率為0.6%。

關於聯想

聯想（HKSE: 0992）（PINK SHEETS: LNVGY）是一家營業額達450億美元的《財星》雜誌全球500大企業，是全球消費、商用以及企業級創新科技的領導者。聯想為使用者提供安全及高品質的產品組合和服務，包括個人電腦（經典的Think 品牌和多模式YOGA 品牌）、工作站、伺服器、儲存、智慧電視以及智慧型手機（包括摩托羅拉品牌）、平板電腦和應用軟體等一系列行動上網產品。歡迎關注聯想全球社群媒體平臺（ LinkedIn 、 Facebook 、Twitter （ @Lenovo ））。如需進一步資料，敬請瀏覽 www.lenovo.com 。

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