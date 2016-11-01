Duane Morris設立臺灣辦事處

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--Nov 1, 2016--(美國商業資訊)--律師事務所Duane Morris LLP獲司法部批准後，今日宣佈在臺灣臺北設立辦事處Duane Morris & Selvam Taiwan，提供涉外法律服務。全球各地的Duane Morris律師將透過臺灣辦事處與客戶密切合作，以達成客戶的商務目標，並將特別注重臺灣蓬勃發展的高科技、醫藥和生物科技產業的智慧財產權，以及商業和企業交易、反壟斷、法規遵從、白領訴訟和調查、外貿和投資等。

Duane Morris董事長兼執行長John J. Soroko說：「在我們國際業務發展和亞洲業務持續擴張的長期策略中，新設臺灣辦事處是合乎邏輯的下一步。Duane Morris與臺灣跨國企業合作的經驗豐富，我們的全球性平臺將協助從事跨境業務、特別是以美國市場為主的臺灣企業推動業務發展。」

Soroko指出，臺灣強大的經濟引擎涵蓋製藥和生命科學、半導體和高科技製造、替代能源、船運等運輸系統、消費品和建築施工等不同領域。他說：「憑藉我們在美國和世界各地處理所有這些領域的經驗，可望為臺灣多個產業提供優質服務。」

Duane Morris代理臺灣企業由來已久，特別是在智慧財產權、企業和訴訟方面。例如，全球最大半導體代工廠台積電(TSMC)的美國智慧財產權事宜便由Duane Morris代理，包括專利侵權訴訟、多方複審和專利申請等。宏碁(Acer)、晶元光電(Epistar)、友達光電(AU Optronics)、威盛電子(VIA Technologies)、群創光電(Innolux)、南亞塑膠(Nanya Plastics)和巨大機械(Giant Manufacturing)等臺灣企業也是Duane Morris的客戶。

2015年3月，Richard L. Thurston重新加入Duane Morris紐約辦事處智慧財產權部門。當年，他從Duane Morris開始自己的法律職涯，其後在臺灣台積電擔任資深副總裁和法務長。能講流利國語的Thurston還為臺灣、韓國、日本和越南政府提供智慧財產權保護和改革事宜的意見。

臺灣是2013年以來Duane Morris與合資律師事務所Duane Morris & Selvam在海外設立的第四個辦事處。

在臺灣，Christopher M. Neumeyer已加入事務所擔任智慧財產權實務部門特別顧問，Cheng Hsiang “Eric” Chu擔任法律顧問。

Neumeyer從2000年以來一直在臺灣執業，先後曾擔任德州儀器(Texas Instruments)顧問和光寶科技(Lite-On Technology Corp.)的法律總監。Chu曾在亞洲和全球其他地區多個產業的企業擔任顧問，負責專利許可、專利侵權訴訟和智慧財產權許可事宜。

關於Duane Morris

Duane Morris LLP在美國和全球各地設有辦事處，旗下律師逾750名，經由其學院派與合作型文化，為當今各種法務和商務挑戰提供創新解決方案。該律師事務所的客戶也很多樣化，遍及各行各業，

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SOURCE: Duane Morris LLP

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