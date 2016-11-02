冲绳的日航酒店和日航都市酒店迎接冬季游客光临

东京--(BUSINESS WIRE)--十一月 2, 2016--(美国商业资讯)-- 大仓日航酒店管理公司 (Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)承诺，冬季到访位于日本最南部冲绳县的游客，只要下榻在大仓日航酒店旗下如下四家酒店中的任何一家，那么他们的身心均会如沐春风。这四家酒店是： 冲绳OKUMA日航度假酒店 (JAL Private Resort Okuma)、 冲绳ALIVILA日航度假酒店 (Hotel Nikko Alivila/Yomitan Resort Okinawa)、 那霸日航都市酒店 (Hotel JAL City Naha)或 八重山日航酒店 (Hotel Nikko Yaeyama) 。

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Whale watching (Photo: Business Wire)

夏季的炎热和蜂拥的人群消退后，凭借令人愉悦的温暖气候，位于亚热带的冲绳每年10月份至3月份继续吸引喜欢晒太阳和欣赏座头鲸每年洄游等景观的游客。

赏鲸

冲绳岛位于日本南端，是观赏12月份到3月份向南迁移以繁殖和生育的座头鲸的理想地点。最佳赏鲸地点之一是本部半岛，离日航大隈私人度假酒店较近。此外，在距离那霸机场约一小时车程的冲绳ALIVILA日航度假酒店，幸运的客人通常在客房阳台上就能看到座头鲸喷出的银色水柱。如想更近距离地赏鲸，那霸日航都市酒店可以安排游客到附近的那霸港。那里有很多赏鲸船。

夕阳巡游

日航大隈私人度假酒店和冲绳ALIVILA日航度假酒店在11月份的整个下旬提供浪漫夕阳巡游服务。客人可登上平稳行驶的双体船，在东海水域乘风破浪之际欣赏难忘的金色夕阳。

瞭望星空

八重山日航酒店位于石垣岛。石垣岛位于冲绳岛西南方向约410公里处，因为秋冬两季繁星满天的夜空而闻名。客人可欣赏石垣岛温暖清澈的大海。酒店还提供夜间皮划艇和徒步旅行项目。回到冲绳岛上，日航大隈私人度假酒店的客人还可参加国头村森林公园天文台的特定行程，瞭望壮观的星空。

日本发展银行和日本交通公社最近的一项调查显示，丰富的自然和风景是日本吸引中国大陆、香港、印度尼西亚、马来西亚、韩国、台湾、泰国和新加坡游客的主要原因。

冲绳吸引着日本国内外的游客。冲绳县政府的一项调查显示，2015年，国际游客数量达到创纪录的150万，比2014年增加68%。冲绳80%以上的海外游客来自中国大陆、香港、韩国或台湾。

通过集团旗下各家酒店安排的任何旅游均需预订。行程可能因天气而变动。

关于大仓日航酒店管理公司

株式会社大仓饭店 的子公司 大仓日航酒店管理公司 运营着三大连锁酒店： 大仓酒店与度假村集团 （25家酒店）、 日航酒店国际连锁 （38家酒店）和 日航都市酒店 （12家酒店）。 大仓日航酒店管理公司成立于2015年10月，其初衷在于巩固和加强其酒店管理业务，并旨在通过酒店管理合约开发更多的国际酒店，从而成为顶级的日本酒店运营公司。垂询详情，请访问 www.okura-nikko.com 。

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大仓日航酒店管理公司

Ikuko Arai女士/Shoko Amano女士/Ryutaro Suzuki先生，+81-3-6864-2734

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SOURCE: Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.

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