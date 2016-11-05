艾克森美孚和 HOSOKAWA ALPINE 共同展示全新Exceed™ XP 高性能聚合物高阻隔膜解決方案

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)-- 艾克森美孚 與 Hosokawa Alpine 合作，在 K2016 Hosokawa Alpineis 攤位（16/D06）上展示含有 Exceed XP －滿足您對非凡性能的渴望、與眾不同的高阻隔包裝膜解決方案，它有助於全程保護和保存食品的完整性，同時節約成本。

到 2050 年全球人口預計將超過 90 億，而當前超過 30%的食品被浪費，因此高阻隔膜在全球市場佔有重要地位。不斷改變的生活方式、越來越多的單身家庭和老年社區也在推動阻隔包裝膜的需求，使其占到食品包裝需求的 25-30%。因此，用於新鮮食品的小包裝單元和零售托盤包裝變得越來越重要，而這些需要高阻隔膜提供全方位產品保護。

Hosokawa Alpine 執行副總裁 Holger Niemeier 先生表示：「我們的目標是依靠 5 至 11 層生產線為客戶提供各種解決方案，使他們能夠從容滿足對高阻隔膜越來越具挑戰性的要求。該解決方案包括將複合結構替換為擠出複合材料。我們合作開發了這種性能非凡的包裝解決方案。該 11 層設備為從高阻隔膜到複雜的聚烯烴專用膜提供了設計靈活性。」

在K2016展會上將展示一種食品複合包裝膜，它的次表層中含有 Exceed XP 8318，熱封層中含有 Exceed 1012 和 3812，可提供卓越的韌性和出色的熱封性能。在次表層中使用Exceed XP 8318 可透過減少薄膜厚度降低成本，並且不同功能層的多功能組合可用於滿足不同的應用需求。

這些全新Exceed XP 高性能聚合物的推出，展現了艾克森美孚致力於幫助客戶實現業務的持續成長。正是價值鏈中的知識分享與合作使我們能夠打造出與眾不同的解決方案，滿足對非凡性能的渴望。

關於艾克森美孚化工

艾克森美孚化工是全球最大的化工公司之一，在多個大宗和高成長石化產品市場居領先地位。艾克森美孚化工在世界各主要地區從事化工產品的生產，以滿足不斷成長的市場需求。我們 90% 以上的化工生產與艾克森美孚煉油廠或天然氣生產廠實現了一體化營運。有關更多資訊，請造訪 www.exxonmobilchemical.com.cn 。

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