艾克森美孚和 WINDMÖLLER & HÖLSCHER 共同展示全新Exceed XP 高性能聚合物和快速薄膜切換技術

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 艾克森美孚 與 Windmöller & Hölscher (W&H) 合作，在 K2016 展會上展示全新 Exceed™ XP－ 滿足您對非凡性能的渴望 聚合物如何與智慧設備技術相結合實現 5 層膜解決方案，為品牌商和包裝薄膜加工廠提供創新機會。

艾克森美孚化工全球薄膜加工顧問 Dirk Van der Sanden 表示：「透過超過 15 年的知識分享和協作，我們憑藉卓越的聚合物和加工技術不斷擴展產業範圍。在 K2016 展會上，我們很高興能在 W&H 最新的 Varex II 擠出設備上展示我們的全新高性能聚合物薄膜配方。」

Windmöller & Hölscher 研發部經理 Martin Backmann 說：「Varex II 配備創新的 TurboClean 快速薄膜配方切換技術，該技術可在數分鐘內變換生產批次。」

為了在其攤位（展廳17/A57）展示這種獨特的、具有高附加值的加工靈活性，W&H 將使用 TurboClean 技術加工和切換兩種 5 層聚烯烴專用膜。該技術能實現從一個主要生產批次到另一個主要生產批次的切換，並顯著減少不符合規格的切換材料，從而幫助薄膜加工廠解決了一項主要問題。該設備使用具有非凡韌性和卓越熱封性能的 Exceed™ XP 高性能聚合物生產食品包裝膜，幫助製造商和品牌商更長久地保護和保存食品。

然後，該設備將轉換到使用 Enable™ 4002 高性能聚合物生產集束包裝收縮膜，這種薄膜具備高夾持力和高橫向收縮，能提供異常牢固的捆紮力以確保產品安全。

這些全新高性能聚合物的推出，展現了艾克森美孚致力於幫助客戶實現業務的持續成長。正是價值鏈中的知識分享與合作使我們能夠打造出與眾不同的解決方案，滿足對非凡性能的渴望。

關於艾克森美孚化工

艾克森美孚化工是全球最大的化工公司之一，在多個大宗和高成長石化產品市場居領先地位。艾克森美孚化工在世界各主要地區從事化工產品的生產，以滿足不斷成長的市場需求。我們 90% 以上的化工生產與艾克森美孚煉油廠或天然氣生產廠實現了一體化營運。有關更多資訊，請造訪 www.exxonmobilchemical.com.cn 。

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