關於村田製作所收購Primatec Inc.

日本京都--(BUSINESS WIRE)--Oct 31, 2016--(美國商業資訊)--株式會社村田製作所（以下均簡稱為「村田製作所」）和Primatec Inc.（以下均簡稱為Primatec）就村田製作所取得Primatec股份並完成收購手續一事特此通告。伴隨此手續的完成，Primatec於2016年11月1日正式成為村田製作所的獨資子公司。

【概要】 Primatec是開發、製造、銷售以液晶聚合物電子材料（LCP）等為中心的各種高機能聚合物的廠商，產品在高性能電路板、能源、顯示器等領域中使用的材料等廣受好評，今後也可望在小型•薄型化電器•電子元件領域佔有一席之地。 村田製作所將力圖透過有效靈活運用Primatec所擁有的材料技術，擴大用於智慧型手機等MetroCirc™（樹脂多層基板）的銷售，同時在IoT機器、資料中心等新用途方面，進一步開發出滿足顧客需要的產品，強化並擴大經營。

【什麼是樹脂多層基板？】 村田製作所的積層•多層技術、設計技術和Primatec獨有的LCP薄膜相結合而誕生的新型樹脂多層基板，具有優越的高頻特性，使薄且形狀自由的電路設計成為可能。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161031005473/zh-HK/

CONTACT: Media Contact

株式會社村田製作所

宣傳室企業宣傳科

牧野 卓

+81-75-955-6786

prsec_mmc@murata.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OTHER ENERGY TECHNOLOGY HARDWARE SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Murata Manufacturing Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 10/31/2016 07:30 PM/DISC: 10/31/2016 07:30 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20161031005473/zh