美敦力公司簽署「開放資料承諾」，將分享資料以改善病人安全

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊) -- 病人安全運動基金會 (PSMF)今天宣佈,領先的全球性醫療保健解決方案公司美敦力已加入不斷擴增的 醫療保健科技公司 的行列,這些公司已簽署病人安全運動的公開承諾,以分享他們的資料,促進病人安全。此外,美敦力將在5年期間向PSMF捐款500萬美元,美敦力執行長Omar Ishrak將加入病人安全運動的理事會。

簽署這份開放資料承諾,美敦力即承諾允許利害關係人調閱該公司產品在院內及門診使用時生成的所有可用的急性臨床資料,這些人士希望使用這些資料來協助減少病人的可預防併發症和死亡。當各家公司分享其產品資料時,可為研究人員和企業家提供重要資訊以開發和加快改善病人醫護的解決方案。這種資訊包括預測性演算法,能夠將可能的危險趨勢通知臨床醫生和病人,以便及早干預。

美敦力董事長兼執行長Omar Ishrak表示:「美敦力公司致力於透過我們的醫療科技和服務來改善人們的生活。加入病人安全運動是理所當然的。我們對病人安全運動專注於醫療保健業根除可預防死亡所取得的進步感到印象深刻。為了達成可預防的死亡病例數降至零的目標,各方必須團結合作。我們承諾與病人安全運動基金會密切合作,並分享我們的資料來協助根除可預防的死亡。」

病人安全運動基金會創辦人Joe Kiani表示:「我們很高興美敦力加入病人安全運動。美敦力研製改善病人醫護的技術具有悠久歷史,其產品遍佈各家醫院,現在有能力將資料登錄每位病人的資料超級高速公路,從而造福每位病人。我們同樣高興的是,Omar能夠進入我們的理事會。Omar是有遠見的領導人,我們清楚他將是理事會的寶貴成員。美敦力的承諾和捐款將大力協助我們達成在2020年之前將可預防的死亡病例數降至零的目標。我們現在距離病人資料超級高速公路的建成又靠近了一大步,這一高速公路將大幅改善病人安全。資料分享是醫學創新的科學和商業不可避免的部分。它是必須完成的正確事項,有遠見的公司正開始體認資料分享的重要性。我們讚賞美敦力將病人安全置於首位並加入我們的行列以根除院內可預防的死亡。」

病人安全運動是一個承諾型組織,它呼籲醫院落實各項流程,以避免人為疏失導致死亡,並呼籲醫療保健科技公司分享其產品應用領域的資料,而無需揭露其專利演算法或受保護的資料,並受制於適用的病人隱私法律。各公司能夠在線上承諾,網址是 http://patientsafetymovement.org/challenges-solutions/commitments-pledges/healthcare-technology-pledges/ 。迄今為止,下列63家公司已承諾分享其資料:

Admetsys Airstrip ATL Technology, LLC BD Intelliport Bernoulli Health BrainStem Biometrics Cercacor Cerner Certa Dose CHARTSaaS.org Codonics CorCardia Group Inc. CRG Medical CrossChx DebMed Deltex Dräger Dynalabs EarlySense eBroselow, LLC ExCor Technologies, LLC GE Healthcare Healthcentrix HeartIn Hyginex IBM Watson Health ICUcare LLC Innara Health IRadimed KnectlQ Inc. Kolkin Corp LiDCO Group LumiraDx Masimo Medical Intelligence Medical Simulation 美敦力(Medtronic) Modulated Imaging Monarch Medical NeurOptics NGPod Global Oracle Patient Valet PerceptiMed Philips Healthcare Predixion Rapid Healthcare RGP Healthcare RightPatient S.E.A. Medical Systems, Inc. Securisyn Medical Smiths Medical SonoSite Inc. Sotera Wireless STANLEY Healthcare Stibo Systems SurgiCount Medical, Inc. Talis Clinical The SafeCare Group True Process Welch Allyn Zoex Zoll Medical

關於病人安全運動基金會

美國每年院內死亡的病人中,有超過20萬人本可用各種方式加以預防。病人安全運動基金會是在Masimo醫療保健倫理、創新和競爭基金會的支持下成立的,旨在於2020年之前將這一可預防的死亡病例數降至零(0X2020)。改善病人安全將需要來自於所有利害關係者的合作性努力,包括病人、醫療保健提供者、醫療科技公司、政府、雇主和私人支付機構。病人安全運動基金會與所有利害關係者攜手合作,以處理病人安全問題和解決方案。基金會同時舉辦病人安全與科技高峰會。首屆年度高峰會於2013年1月召開,聚集了全美部分頂尖精英進行啟發性的討論並提出新構想來挑戰現狀。基金會提出具體、影響力深刻的「可付諸行動的病人安全解決方案」(APSS)來因應病人安全的挑戰,鼓勵醫療科技公司與購買其產品者分享資料,並敦促醫院做出承諾以落實各項流程,例如APSS,努力在2020年之前將可預防的死亡病例數降為零。請造訪 http://patientsafetymovement.org/ 。

關於美敦力

美敦力公司(Medtronic plc, www.medtronic.com )總部位於愛爾蘭都柏林,是全球最大的醫療科技、服務和解決方案公司之一,致力於幫助全球數百萬人減輕病痛,恢復健康,延長生命。美敦力公司在世界各地擁有超過88,000名員工,為近160個國家的醫生、醫院和病人服務。公司專注於與全球利害關係者合作,同心協力將醫療保健帶向更進步的境界。

