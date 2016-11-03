GSMA最新研究發現，到2020年行動產業將為北美經濟增加1兆美元價值

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016--(美國商業資訊)--據GSMA最新研究顯示，到2020年北美行動產業將每年為該地區經濟貢獻近1兆美元。這份名為《行動經濟 – 2016年北美》( The Mobile Economy: North America 2016 )的報告預測，到2020年結束時，北美地區在5G、物聯網(IoT)、智慧城市和互聯汽車等領域的先驅角色，將使行動產業佔該地區預估GDP的4.5%（1兆美元），較去年的3.6%（7,100億美元）有所上升。該報告是於11月1-2日在亞特蘭大與亞特蘭大商會(Metro Atlanta Chamber)共同主辦的「GSMA Mobility Live! – 北美會議」(GSMA Mobility Live! – North America)活動上發表的。

GSMA行銷長Michael O’Hara表示：「憑藉行動營運商近年來在網路方面多達數十億美元的投資，北美成為行動通訊使用和參與方面的領導者，具體表現在龐大的行動資料消費。美國近期識別並開放5G服務頻譜的決定——及其在物聯網市場的領先地位——已再次證明該地區是全球最先進的行動通訊市場之一，並且是引領下一波行動通訊創新的地區之一。」

智慧型手機和4G普及推動行動資料爆增

北美是全球最成熟的行動通訊市場之一，此反映在其較高的用戶普及率及行動寬頻和智慧型手機的廣泛應用。截至2015年底，該地區的唯一行動用戶 1 達2.84億人次（相當於該地區人口的79%），到2020年這一數字預計將增加至3.15億（人口的85%）。

智慧型手機占該地區行動連接 2 的75%，是全球最高的智慧型手機普及率，同時過半的連接運行於4G網路。這一局面將推動資料使用量大幅成長，主要是由於影音服務。據計算，到2020年透過4G網路傳輸的影音串流將占資料消費的四分之三以上。思科(Cisco)預計，到2020年結束時，北美每名用戶的資料使用量將達到每月近9GB，而2015年每名用戶每月的資料使用量約為2GB。

對北美經濟貢獻日益顯著

去年，北美的行動產業為北美經濟貢獻了總計7,100億美元的附加價值，相當於該地區年GDP的3.6% 3 。到2020年，隨著該地區的新型行動科技快速普及——例如機器對機器(M2M)通訊，以及產業和服務日益數位化帶來的生產力強勁成長，這一數字可望增加至近1兆美元（GDP的4.5%）。

此外，2015年行動產業還在該地區直接和間接創造了逾230萬個就業機會，並為該地區政府貢獻了820億美元的稅收。這不包括當年透過在美國和加拿大頻譜拍賣籌得的460億美元。

營運商使物聯網煥發生機

該報告重點提到北美地區推動行動創新所涵蓋的眾多領域，尤其是物聯網方面。報告指出，截至2015年底，該地區的蜂巢式M2M連接超過6,000萬，占行動總連接的近15%，並預計到2020年將占30%。物聯網裝置也正以一系列非蜂巢式技術進行連接；新的低功耗廣域網路(LPWA)等正利用授權和非授權頻譜在北美進行部署。包括AT&T和Verizon Wireless在內的該地區營運商正採用LTE-M標準，以充分利用現有適用於LPWA服務的4G基礎設施。

營運商、政府機構及一系列其他參與企業也在合作部署全新服務，以協助發揮智慧城市在北美的潛力，同時營運商也在推動5G行動網路和應用程式的開發。北美的科技和汽車產業也正引領互聯汽車及自動駕駛和無人駕駛汽車領域的發展。

O’Hara補充道：「用戶和智慧型手機成長漸趨成熟的同時，北美的行動營運商目前也致力於連接日益成長的大量其他裝置，從汽車到無人機等所有事物，並使得物聯網煥發生機。該地區是眾多更廣泛的行動生態系統最具創新力企業的大本營，而且流入行動領域的創投資金繼續呈現穩健成長。此外，行動產業也因普遍呈支持性的監管環境而受益，致力於達成一致的標準並促進第一波5G部署的工作即是例證。”

這份《行動經濟 – 2016年北美》最新報告由GSMA旗下研究機構GSMA移動智庫(GSMA Intelligence)編製。如欲取得完整報告和相關資訊圖表，請造訪： http://www.gsma.com/mobileeconomy/northamerica/ 。

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1 唯一行動用戶指的是可占多個行動連接（SIM卡）的單一個體

2 行動連接指的是在行動網路註冊並使用中的SIM卡，不包括機器對機器(M2M)連接。2015年北美的行動連接總數為3.71億，預計到2020年將上升至4.14億。智慧型手機連接指的是截至該週期結束時，在智慧型手機裝置上註冊和使用的SIM卡。它不代表售出或出貨的智慧型手機裝置的數量。

3 GDP總值包括直接貢獻(1.2%)；相關產業(0.7%)；以及生產力影響(1.7%)

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