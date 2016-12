在於華盛頓特區舉行的Capability Counts 2017 Conference上與致力於績效改善的全球商界領袖互動

匹茲堡--(BUSINESS WIRE)--Nov 2, 2016--(美國商業資訊)--據普華永道(PwC) 2016年執行長意見調查顯示,執行長們尋求能更有效地為其主要利害關係者衡量創新的影響和價值。企業也不斷經由深入洞察業務流程來因應這些挑戰。

CMMI Institute將在其年度Capability Counts Conference上探討投資於業務和流程改善如何能構築能力,該會議將於2017年5月16和17日在毗鄰華盛頓特區的維吉尼亞州亞歷山大市舉行。此次會議將探討如何簡化業務流程和創造持續改善的文化方面最新的市場趨勢和成功案例。

該會議將舉辦一系列合作研討會、引人注目的主題演講和小組互動討論,將針對成為有能力的組織意義何在提供可行的見解。預計將有上百位致力於績效和能力改善的專業人士與會,他們來自不同的國家,擁有不同的背景和經驗。

據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)於2016年發表的文章指出,企業通常過於關注最終結果,而不太注重能力,也就是他們需要建立並加強以獲得領先——最重要的是——保持領先的實力。

Natural SPI專案主席、創辦人兼總裁Michael West表示:「如果你希望有競爭能力,則必須改善績效。如果你希望改善績效,則必須增強能力。如果你希望增強能力,則必須參加此次會議。」

Capability Counts 2017將提供六場專題會議,為所有等級並在其組織中負責提升績效的專業人士提供最佳實務和解決方案。此外,為期半天的輔導班、第二屆年度能力挑戰賽(Annual Capability Challenge)及專門的指導課程將提升會議體驗的價值。與會者可從 六場專題會議 中選擇場次,為自己規劃為期兩天的行程:

CMMI新手培訓(CMMI On Board) - 該專題會議針對那些已展開能力改善的人士,強調已使用CMMI並成功提供產品或專案的組織案例分析。 提升能力(Advancing Your Capability) - 該專題會議針對那些在能力管理和改善方面擁有高超技能的人。會議將關注組織如何利用他們的能力、超越競爭對手和展示最佳實務。 CMMI評鑑(CMMI Appraisals) - 該專題會議將匯聚經驗豐富的專業人士,他們將分享各自的知識,並協助個人及其組織開啟CMMI歷程,以及如何規劃和進行高價值CMMI評鑑。該專題會議針對那些計畫其首次評鑑或已處於重新評鑑過程中的人士。 CMMI在各行各業的普及情況(CMMI Adoption by Industry) - 該專題會議將重點展現各行各業採用CMMI和能力改善情況(例如,航空航太和國防、銀行和金融、IT及研究等)。 整體解決方案(Total Solution) - 該專題會議將重點展示採用CMMI以及其他模型、標準、知識體系和方法的執行情況(例如,ISO類的標準、敏捷、PMBoK®和ITIL)。 聚焦專業領域能力(Discipline-Focused Capability) - 該專題會議將聚焦專業領域採用CMMI的情形(例如,軟體開發和敏捷、流程設計和開發、計畫和專案管理,以及員工發展和培訓)。

為了讓專業人士做好與會準備,第二次年度網路研討會系列「能力挑戰賽」將於2016年12月啟動。能力挑戰賽是以組織建構能力和改善績效方面令人注目的案例為主的競賽。該網路研討會系列將從12月持續舉辦到2017年4月,主要是由能力挑戰賽參與者講述其業務成功案例。決賽將於5月舉行的Capability Counts 2017大會期間舉辦,並將在所有的會議與會者面前宣佈能力挑戰賽冠軍。 AEGIS.net 贏得首屆能力挑戰賽冠軍,並於2016年會議期間受到表揚。CMMI Institute將其在CMMI的成功故事拍攝成 影片 「透過CMMI建立更強大的業務」,以此對AEGIS的成就表示肯定。

Capability Counts 2017將為與會者提供現成可用的資源、工具,以及業界專家與其組織分享的最佳實務。在這項頂級會議上,將有很多機會可從專業開發投資中獲得回報(ROI)。查看CMMI Institute可望帶來的驚喜,以及觀看 影音 集錦。

如欲瞭解有關CMMI Institute Capability Counts 2017 Conference的更多資訊或報名詳情,請造訪 http://CMMIConferences.com 。

您是否也有能夠表述明確目標和重點展現可衡量結果的CMMI相關故事?遞交論文並在Capability Counts 2017上發表報告: http://cmmiinstitute.com/conferences#callforpapers 。

關於CMMI ® Institute

CMMI Institute (CMMIinstitute.com)是推動全球人員、流程和科技最佳實務的全球領導者。CMMI Institute為各大機構提供工具和支援,將其營運與最佳實務相比較,並發現績效差距,從而藉此衡量其能力並打造成熟度。在超過25年的時間中,來自於不同行業的數千家高績效機構,包括航空、金融、醫療、軟體、國防、運輸和電信都獲得CMMI成熟度水準評鑑,並展示其為合格企業合夥人和供應商的能力。CMMI Institute是 ISACA 家族成員,後者是全球非營利性協會,致力於幫助專業人士積極發揮科技的潛力。如欲瞭解CMMI如何幫助機構提升績效的詳情,請造訪 CMMIinstitute.com 。

