海能達推出入門級對講機，擴大DMR產品陣容

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--Nov 1, 2016--(美國商業資訊)--全球領先的專業行動無線電(PMR)通訊解決方案提供商海能達(Hytera)日前已正式發佈全新的數位行動無線電(DMR)系列——經濟實惠的入門級手持對講機BD系列，同時針對現有的PD3/4/5系列推出一系列加強型功能，進一步擴大該公司現有的多功能DMR產品陣容，為全球眾多PMR使用者從類比向數位遷移提供助力，並幫助保持數位化轉型的發展動力。

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Hytera Expands DMR Portfolio by Introducing Entry-level Radios (Photo: Business Wire)

最初發佈的BD系列包括4個型號：BD30X、BD35X、BD50X和BD55X，這些產品採用TDMA雙時槽技術，提供2-5瓦的輸出功率，容量最高可達256頻道，設計小巧輕便、攜帶方便。這一入門級DMR系列支援類比或數位兩種工作模式，是以下使用者的理想之選：只需要語音通話的使用者；由於當地規定而需要更換老化的類比對講機的用戶；以及在預算和頻譜資源有限的情況下，想要擁有更佳通訊工具的用戶。

海能達高級副總裁和終端負責人G.S. Kok表示：「公司並不只是推出新的產品系列，而是意在探索如何推廣數位技術，並鼓勵客戶體驗數位帶來的便利和效率。解決之道是提供能符合客戶需求的更佳產品，並不斷強化現有產品以改善使用者體驗。」

在推出BD系列的同時，海能達已完成對其現有PD3/4/5系列的升級，採用新的硬體並發表最新版本的軟體，以支援更多資料功能，例如無線電註冊服務、加密和漫遊。PD5系列現在可以利用海能達XPT數位集群，XPT數位集群過去是PD6/7等更高級終端特有的功能。G. S. Kok說：「升級後的PD3/4/5系列在功能性方面有實質性的提升，這將是重大舉措，有利於我們為客戶啟動更實用的資料服務和應用。」

除了推出入門級系列以及中階對講機升級之外，海能達早在8月份就已推出其DMR旗艦型號PD98X。PD98X透過消除雜訊技術提供卓越的對講體驗，同時提供一系列新功能，包括全雙工對講、透過微型SD卡的錄音功能、音訊或資料藍芽4.0，以及增加覆蓋範圍的單頻中繼模式。9月4-5日在中國東部城市杭州舉行的G20高峰會上，保安人員已採用這款旗艦型DMR對講機為高峰會提供保安服務。

G. S. Kok說：「PD98X是本公司頂級DMR產品組合中的重要新成員。我們已經成功在這一新型號中整合了一系列尖端的創新技術和設計，使其成為一款全功能對講機，可滿足客戶在功能和使用者體驗方面日益增加的需求。目前，海能達在針對專業用戶的高階對講機類別中提供PD70X、PD78X、X1e、X1p和PD98X以及一些本質安全型對講機。」

自2010年推出DMR產品組合中的首批產品PD7系列以來，海能達已推動全球雙向對講機用戶大規模地從類比向數位遷移，同時藉由推出新的終端、基礎設施和應用程式，不斷推廣歐洲電信標準協會(ETSI) DMR開放標準。海能達大力投資於研發領域，使自己在所有PMR品牌中脫穎而出，躋身DMR Tier III市場第一大廠商（市場佔有率達65%）、一般DMR終端市場第二大廠商。

G. S. Kok近期談到PMR產業未來時評論道：「我認為DMR革命尚未完成，DMR還有很大的發展空間，主要原因在於我看到了類比向數位的遷移，而且數位化轉型只完成了一半。因此，如果說DMR將取代類比對講機，我認為我們僅完成一半。」

海能達國際市場行銷總監Dylan Liu說：「2016年，我們推出了入門級BD系列和旗艦型號PD98X，並為中階型號推出了加強型功能。隨著另一款適用的本質安全型資訊保障級(ia-level) Zone 0手持對講機通過認證並將很快發佈，海能達將進一步擴大其DMR終端產品陣容。BD系列的推出進一步推動了這一數位化轉型趨勢。」

關於海能達

海能達通信股份有限公司(SHE:002583)是全球領先的專業行動無線電(PMR)通訊解決方案提供商，專注於為政府、公共安全、公用事業、交通運輸、企業和商戶提供全面的客製化通訊解決方案。海能達於1993年成立於中國深圳，在全球120多個國家和地區擁有龐大的客戶群，已經成長為專業行動無線電通訊產業的關鍵廠商。更多資訊，請造訪： www.hytera.com 。

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