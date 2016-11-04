拉斯海馬投資局宣佈在倫敦高等法院對Farhad Azima提起訴訟

倫敦--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)-- 以下為阿拉伯聯合大公國拉斯海馬酋長國投資部門拉斯海馬投資局(The Ras Al Khaimah Investment Authority, RAKIA)的聲明：

阿拉伯聯合大公國拉斯海馬酋長國投資部門拉斯海馬投資局已在倫敦高等法院對美國籍伊朗人Farhad Azima提起訴訟。

拉斯海馬投資局提起的訴訟係針對不當行為的兩項單獨訴求。第一項訴求針對拉斯海馬投資局（喬治亞）將位於第比利斯的梅泰馳宮喜來登酒店(Sheraton Metechi Palace Hotel)出售給Houshang Hosseinpour先生實益擁有的歐亞酒店控股公司(Eurasia Hotel Holdings Ltd)。拉斯海馬投資局指控Azima先生收取超過約定佣金（酒店售價的5%）的「秘密佣金」，實際收取的佣金為酒店10%的利益即625萬美元。

拉斯海馬投資局的其他指控暗示Azima先生因拉斯海馬投資局（喬治亞）當時的執行長Khater Massaad促成交易而向其支付了50萬美元。Massaad最近在沙烏地阿拉伯被捕，正等待引渡。

拉斯海馬投資局對Azima所提起訴訟的第二個方面涉及他於2015年底提議成立合資企業以購買價值5,200萬美元的軍用飛機。拉斯海馬投資局指控，這項提議實際上是試圖從拉斯海馬投資局騙取數百萬美元。

高等法院訴求表指出：「Azima先生明白，合資企業提交的……嚴重誇大了飛機的價值」，「Azima先生[不實地]陳述……提議的合資企業有美國政府的『支持』，包括美國政府將贊助和支持提議的合資企業並成為其最終客戶。」

拉斯海馬投資局現尋求260萬美元賠償金。主要審判日期尚待確認。

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