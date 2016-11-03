帛琉電信與O3b Networks簽約以進行20個月營運期內的第四次升級

海峽群島澤西聖赫利爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 3, 2016--(美國商業資訊)-- O3b Networks 今天宣佈，其客戶 帛琉電信 (Palau Telecoms)已在20個月內第四次增加網路容量，從而將其在這一時期內的服務容量提高70%。該公司決定藉此次升級來支援其網路內前所未有的資料成長。

帛琉電信是帛琉島上的兩家民營網際網路服務提供者(ISP)之一，帛琉地處西太平洋，位於菲律賓東南側，是由300多個島嶼組成的偏遠群島。

帛琉電信於2015年1月推出O3b服務，自此之後已於2015年9月、2015年12月、2016年2月以及這次的2016年9月進行了四次升級，以因應客戶需求。

帛琉電信執行長Sam Masang表示：「O3b服務不斷協助帛琉群島上的人民在教育、商業、旅遊和社交互動方面超越極限。這是我們第四次借助O3b完成寬頻升級，O3b的高傳輸量、低延遲連接使得我們有能力擴展業務。」

O3b Networks亞太與中東副總裁Imran Malik表示：「O3b很高興能夠為帛琉電信提供此次升級，以因應其客戶不斷發展的需求。透過為帛琉等島國增加容量，我們一直在彌補數位鴻溝，並為全球打開數位商機。」

關於O3b Networks Limited

O3b Networks Limited是一家全球託管資料通訊服務提供者，經營太空和地面網路。O3b在地球上最偏遠、通訊最不便的地方，為網際網路服務提供者(ISP)、電信營運商、政府及企業提供現代化營運商級IP通訊服務和應用。O3b Networks是SES（巴黎泛歐證券交易所和盧森堡證券交易所：SESG）旗下的全資子公司。

關於帛琉電信

帛琉電信(Palau Telecoms)由Palau Communications & Electronics Company (PCEC)創立，自1987年以來一直作為Palau Equipment Company Inc.旗下公司營運。它最早是透過超高頻(UHF)、特高頻(VHF)和單邊帶電台提供通訊服務。

帛琉電信後成為該公司旗下一員，為島上居民提供寬頻無線網路，並且讓企業和消費者獲得更多網際網路服務選擇。查詢詳情，請造訪 www.palautelecoms.com 。

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