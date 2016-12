GSMA研究顯示，行動理財將大幅降低國際匯款成本

倫敦--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--GSMA今天發表名為《推動價格革命:國際匯款中的行動理財服務》(Driving a Price Revolution: Mobile Money in International Remittances)報告,探討行動理財對於降低國際匯款成本的影響 1 。調查結果顯示,在國際匯款時,利用行動理財服務的成本,較採用全球轉帳經營商(MTO)平均少50%以上。此外,凡是人們能夠從行動理財帳戶匯款的,轉匯200美元的平均成本為2.7%,而使用全球MTO匯款的成本則為6%。降低的交易手續費可直接轉化為匯款收款人的額外收入。

該研究顯示,經由加強競爭、利用現有網路和基礎設施,以及收取低於傳統參與機構的匯款價格,行動理財業者將處於降低國際匯款成本的有利戰略地位。這些降低的價格可為達成聯合國永續發展目標(SDG) 10 2 的具體目標做出直接貢獻,該目標明確制定了降低移民匯款成本目標。

GSMA法規長John Giusti表示:「行動理財是金融服務業最令人振奮的創新之一,已註冊的消費者帳戶超過4億,遍及全球90多個國家。儘管今天的行動理財服務大部分用於國內交易,但國際轉帳是行動理財服務發展最快的領域。在短短幾年時間內,行動理財已從單純的國內服務轉變為讓移民能夠在全球20多個國家之間匯款的服務。”

據世界銀行(World Bank)指出,全球超過2.5億人生活在其出生地之外的國家,且定期寄錢回家,用於維持家中的財務,並為其祖國的經濟貢獻力量。 3 2015年,全球匯款總額達到5,816億美元,其中4,316億美元(近75%)匯往開發中國家。國際匯款在開發中國家經濟中扮演關鍵角色。但是,國際匯款成本仍舊較高,並直接影響匯款收款人的所得。較高的匯款交易手續費也迫使匯款人利用非正式的管道匯款,從而增加現金匿名交易,並為對財政健全造成新的風險。

Giusti繼續說道:「透過行動理財服務,該產業將直接支持不斷擴大的金融普惠目標,為移民及其家庭降低UN SDG10.c中所述的國際匯款成本。達成這一目標的潛在益處可能為匯款收款人額外增加高達200億美元的收入。」

本報告完整副本及有關GSMA行動理財議程的更多資訊可在以下網址查閱: www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/driving-a-price-revolution-mobile-money-in-international-remittances 。

1 該研究的進行是使用世界銀行《全球匯款價格》(Remittance Prices Worldwide)資料庫採用的方法。比較直接從行動理財帳戶進行國際轉帳的價格與利用全球轉帳經營者進行相同交易的價格。

2 永續發展目標10.c – 到2030年,將移民匯款的交易手續費降低至3%以下,並消除成本高於5%的匯款管道。 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10

3 《2016年移民與匯款概況》(Migration and Remittances Factbook 2016) – 世界銀行(2016)及《2015年對開發中國家的匯款略有上升》– 世界銀行(2016年4月13日)

關於 GSMA (GSM 協會)

GSMA代表全球行動營運商的共同權益。GSMA在更廣泛的全球行動生態系統中連結著近800家行動營運商、近300家企業,其中包括手機與裝置製造商、軟體公司、設備供應商、網際網路企業,以及相關產業組織。GSMA也是業界領先活動的主辦者,如世界移動通信大會、世界移動大會-上海,世界移動大會-美洲,以及移動360系列會議等等。

欲瞭解更多資訊,請瀏覽GSMA網站: www.gsma.com 。在Twitter上關注GSMA:@GSMA。

