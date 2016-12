東芝新的步進馬達驅動器IC降低馬達雜訊和振動

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 1, 2016--(美國商業資訊)-- 東芝公司 (TOKYO: 6502)旗下儲存與電子元件解決方案公司今日宣布推出一款步進馬達驅動器TB67S209FTG,該產品具有可降低馬達工作期間的雜訊和振動的結構。量產計畫於12月底啟動。

印表機、辦公室自動化設備、ATM等銀行終端機、自動提款機、遊樂設備和家用電器等均需要高速、高性能馬達控制。最近,客戶對步進馬達控制的需求集中在降低噪音和振動方面,因為設備應用於日益多樣化的環境。

降低步進馬達的雜訊和振動的關鍵在於利用精確的電流控制實現高效率作業。電流調節功能——可選擇混合衰減(Selectable Mixed Decay,SMD) [1] 的採用支援該新IC透過選擇適合於馬達的適當SMD設定來降低雜訊和振動。

採用東芝最先進的高電壓類比過程也提高了性能,因為其支援該驅動器實現50V的最大額定電壓並整合了低導通電阻 [2] MOSFET,使馬達輸出可在0.49 Ω(上限和下限總和:典型值)下工作。

主要特性

1.低噪音和振動 1/32步(最大值)步進高解析度馬達控制和搭載SMD的全新馬達控制結構,降低了雜訊和振動。

2.發熱量小 導通電阻較低(0.49 Ω(上限和下限總和典型值)),因而發熱量減少。

3.小型封裝 採用小型QFN封裝,允許客戶減少散熱問題並簡化PCB設計模式,以便於散熱。還將在空間和成本方面實現經濟實惠的解決方案。

4.內建錯誤檢測電路 過熱保護電路、過電流保護電路和欠壓鎖定電路有助於促進設備安全性和可靠性。

[1] SMD:可選擇混合衰減。一種支援針對馬達特性設定理想電流的方法。 [2] 導通電阻:施加電流時的電阻。當電阻較低時,驅動馬達的功率損耗較小,因此產生的熱量減少。

如需瞭解有關該新產品的更多資訊,請造訪: https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67S209FTG®ion=apc&lang=en

客戶詢問 混合訊號積體電路銷售與行銷部 電話:+81-44-548-2821 https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

*本新聞稿中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容以及聯絡資訊僅反映截至本新聞稿發布之日的情況,如有變動,恕不另行通知。

關於東芝

東芝公司是一家《財星》雜誌全球500大企業,致力於將其在先進電子和電氣產品及系統方面的一流能力運用於三大重點業務領域:更為清潔和安全的維持日常生活的能源業務;保持生活品質的基礎建設業務;以及實現先進的資訊社會的儲存業務。在東芝集團的基本承諾「為了人類和地球的明天」的指引下,東芝竭力推動全球業務,並致力於實現一個讓子孫後代可以享有更加美好的生活的世界。

東芝於1875年在東京成立,如今已成為一家有著550家附屬公司的環球企業,全球擁有超過188,000名員工,年銷售額逾5.6兆日圓(500億美元)。(截至2016年3月31日) 有關東芝的更多資訊,請造訪 www.toshiba.co.jp/index.htm

