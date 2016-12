Rimini Street擴大在澳洲和紐西蘭的投資，新設墨爾本辦事處

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--Nov 4, 2016--(美國商業資訊)--專為SAP SE (NYSE:SAP)的 Business Suite 、 BusinessObjects 和 HANA Database 軟體,以及Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的 Siebel 、 PeopleSoft 、 JD Edwards 、 E-Business Suite 、 Oracle Database 、 Oracle Middleware 、 Hyperion 、 Oracle Retail 、 Oracle Agile PLM 和 Oracle ATG Web Commerce 軟體提供獨立企業軟體支援服務的全球領先供應商 Rimini Street, Inc. 今天宣佈,由於Oracle和SAP許可證持有企業對該公司一流的企業軟體支援服務的需求激增,該公司在澳洲和紐西蘭不斷成長和投資。該公司宣佈,截至2016年9月30日的第三季,其在該地區的簽約客戶總數較去年同期成長109%。為迎合日益成長的客戶需求,該公司還在墨爾本新設辦事處,擴大其在該地區的影響力,截至2016年9月30日,員工人數較一年前增加了52%。澳洲目前是全球第八大企業應用軟體市場,估計年收入為42億美元。 1

此 Smart News Release (智能新聞發佈)擁有多媒體功能。請到此處瀏覽完整新聞稿: http://www.businesswire.com/news/home/20161104005685/zh-HK/

Rimini Street increases investment in Australia and New Zealand, opens new Melbourne office (Photo: Business Wire)

該地區日益升高的壓力進一步刺激需求

澳洲和紐西蘭的資訊長和IT領袖面臨來自其組織日益升高的壓力——一方面,他們需設法盡量擴大整個IT領域的投資報酬率(ROI),並維護現有的資產以確保其順利運作。另一方面,這些IT領袖必須探索並執行數位轉型計畫,以協助其業務擴展並保持競爭力。據產業分析師指出,高達89%的IT預算被用於長期經營,這使得僅有少量的預算用於執行能夠讓組織發生巨大改變、更具策略性的計畫。

George Weston Foods Limited (GWF)代理資訊長Tanya Whiteing表示:「SAP是本公司的關鍵系統,它將繼續為我們的業務提供優質服務許多年。值得信賴的Rimini Street已使得GWF能夠為公司內部的SAP應用軟體大幅降低擁有成本。這將使我們能夠將直接省下的資金用於業務,以及資助新的創新。」

Rimini Street在澳洲和紐西蘭不斷成長和投資

除簽約客戶和全球員工人數增加之外,在截至2016年9月30日的12個月期間,Rimini Street所有Oracle產品線的營收較之前的12個月期間成長78%,而在同一時期內,其SAP產品支援服務收入較前一年成長52%。

該公司於2008年設立雪梨總部,目前為在澳洲和紐西蘭有業務運作的共88家全球組織提供支援,包括ASX 50大企業中的10家。該地區近來已改用Rimini Street支援服務的客戶包括Betfair Pty Limited、ActewAGL、The New Zealand Refining Company、George Weston Foods Limited、Murrin Murrin Operations Pty Ltd和Viva Energy Australia Pty Ltd。

Rimini Street亞太(APAC)及中東地區董事總經理Andrew Powell表示:「今年,我們在澳洲和紐西蘭的商業實體及政府組織客戶的需求激增。隨著市場成熟和組織對其IT支出日益謹慎,我們發現許多資訊長不再願意支付高昂的供應商維護費用。改用Rimini Street的支援服務,使這些企業可節省高達90%的總維護成本,並將這些省下的資金重新投資於具有策略重要性的領域,而不是繼續花在並非必要的長期營運上。」

如欲瞭解更多詳情,請在Twitter上關注 @riministreet 以及在 Facebook 和 LinkedIn 上關注Rimini Street。

Rimini Street, Inc.簡介

Rimini Street是提供獨立企業軟體支援服務的全球領導者。自2005年以來,該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業支援服務,該方案使Oracle和SAP的授權許可持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業逾1,600家全球性組織、財星500大企業、中型企業和公共事業部門都選擇Rimini Street作為其信賴的獨立支援提供商。欲瞭解更多詳情,請造訪 http://www.riministreet.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。「相信」、「可能 」、「將要 」、「計畫 」、「估計 」、「繼續 」、「預計 」、「打算 」、「期望 」以及類似的字眼表示相關陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的限制,是根據多種假設做出的。如果風險真的出現或者該公司的假設被證明是錯誤的,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果出現實質性差異。Rimini Street不承擔更新任何前瞻性陳述或資訊的義務,這些前瞻性陳述僅反映本新聞稿發佈時的情況。

Rimini Street和Rimini Street標誌是Rimini Street, Inc.的商標。所有其他公司和產品名稱均可能是其各自所有者的商標。© 2016版權所有。保留所有權利。

1 Gartner預測:全球企業軟體市場,2012-2019,2015年第二季更新。Gartner, Inc.。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161104005685/zh-HK/

CONTACT: Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com

KEYWORD: AUSTRALIA UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA AUSTRALIA/OCEANIA NEW ZEALAND CALIFORNIA NEVADA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/04/2016 11:25 AM/DISC: 11/04/2016 11:25 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161104005685/zh