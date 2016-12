希爾頓入選「全球25家最佳職場」

維吉尼亞州麥克林恩--(BUSINESS WIRE)--Oct 28, 2016--(美國商業資訊)-- 希爾頓 (NYSE: HLT)今天宣佈,據全球市場研究與顧問機構Great Place to Work®表示,該公司已入選「 2016年全球25家最佳跨國企業職場 」(World’s 25 Best Multinational Workplaces)。希爾頓是憑藉酒店員工對於該公司工作的評價、培訓機會,以及對工作/生活平衡的支持等眾多因素而入選。

希爾頓員工遍佈逾104個國家和地區, 其獲表揚 的原因在於全球酒店員工給予正面評價。希爾頓在今年對該公司進行評價的所有12個國家排行榜中均上榜,包括在中國大陸和土耳其排名第一。

希爾頓總裁兼執行長Christopher J. Nassetta表示:「我們很高興能夠入選『全球25家最佳跨國企業職場』。酒店員工的辛勤付出、熱忱和承諾是希爾頓成功的核心。我們共同創造了非凡的企業文化,使得我們能夠為賓客以及出色的酒店員工提供全球最佳的酒店服務,這些酒店員工是本公司的核心和靈魂。」

希爾頓在全球推出多項領先計畫,旨在為酒店員工帶來良好的環境、回報和職業生涯,包括:

Go Hilton ,這是一項專為酒店員工及其親朋好友提供旅行折扣和補貼的計畫。自去年五月推出以來,該計畫已用於預訂80萬晚住宿。 透過 記錄最棒的我 (Catch Me at My Best)、 CEO Light & Warmth Awards 酒店員工感恩週 (Team Member Appreciation Week)等計畫獲得 表揚機會 ,這些計畫旨在從賓客、同事和管理者角度,對所有級別的酒店員工表示肯定。 企業永續發展綜合平臺 「 帶著目的去旅行 」(Travel with Purpose),使得酒店員工能夠透過 全球服務月 (Global Month of Service)、 「帶著目的去旅行」行動基金 (Travel with Purpose Action Grants)和 地球月 (Earth Month)等慶祝活動來支持全球環境和社區。 希爾頓大學 ,這是協助酒店員工規劃並管理其職業生涯,以及培養技能以尋求進步的學習與發展資源。 鑄就希爾頓成為最佳職場的資源。 The Heart of House計畫為當班酒店員工提供Wi-fi等便利設施、供應受歡迎的食品,以及打造令人賓至如歸的室內裝飾。此外,酒店大廳是希爾頓匯集所有公司新聞資訊的中心,包括全球酒店員工的日常最新資訊、酒店新聞、高階主管入住、社區推廣活動等等。

如欲查看「全球最佳跨國企業」的完整列表,請 點按此處 。除了第六份年度排行榜之外,Great Place to Work®也將 發表報告 ,重點介紹全球最佳職場。

關於希爾頓

希爾頓(NYSE: HLT)是國際最具知名度的酒店管理公司之一,在全球104個國家和地區直接管理、特許經營、持有以及租賃逾4,800家酒店與分時度假酒店,共有近789,000間客房。97年來,希爾頓全球致力於延續為全球客戶提供優質服務的傳統。希爾頓全球擁有十三大卓越酒店品牌,包括:希爾頓酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、華爾道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希爾頓嘉諾賓酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希爾頓精選酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希爾頓安泊酒店(Embassy Suites by Hilton)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時,屢獲殊榮的常客獎勵計畫希爾頓榮譽客會®(Hilton HHonors®)亦由希爾頓全球統一管理。希爾頓榮譽客會會員可在希爾頓全球官方管道直接預訂客房,享受會員專享折扣、免費標準無線網路和電子設備,透過希爾頓榮譽客會專屬應用程式辦理入住、選擇房間、使用電子門卡自如出入酒店。更多詳情請瀏覽 news.hiltonworldwide.com ,並在 Facebook 、 Twitter 、 YouTube 、 Flickr 、 LinkedIn 和 Instagram 上與希爾頓全球聯絡。

關於「全球最佳跨國企業職場」排行榜

自2011年以來,Great Place to Work®藉由公佈「全球最佳跨國企業職場」排行榜,以表揚在多個其營運所在國家營造良好工作環境的最佳組織。欲獲得入選跨國企業排行榜的資格,必須符合我們對於跨國企業的界定,並至少出現在5個國家級最佳職場排行榜中,這些排行榜根據其信任指數(Trust Index©)員工調查和文化考核(Culture Audit©)評估的結果,而對各組織進行排名(在美國,如欲取得資格,我們會參考「財星100個最佳雇主」(Fortune 100 Best Companies to Work For®)排行榜)。這些國家級排行榜的排名結果、針對組織所調查的員工所在國家數給予的額外積分,以及這些接受調查人員在該公司的全球員工中所占的比例,共同構成25家最佳跨國企業排行榜的上榜因素。該排行榜的候選企業必須至少擁有5,000名全球員工,而且員工總數(或5,000名員工)中的40%必須位於公司總部所在國之外的地區。「2016年全球最佳跨國企業職場」的候選企業需要已出現在下列排行榜中:2016年亞洲最佳職場、2016年拉美最佳職場、2016年歐洲最佳職場、2016年加拿大最佳職場、2016年奈及利亞最佳職場、2016年巴西最佳職場和2016年財星最佳美國雇主。

關於Great Place to Work®

Great Place to Work® 是全球高信賴、高績效職場文化的權威評選機構。Great Place to Work®透過專屬的評估工具、顧問服務和認證計畫,包括最佳職場排名和職場評估,為打造、維持和表揚傑出職場文化提供所需的基準、架構和專長。在印度,Great Place to Work®每年都會與《經濟時報》(Economic Times)合作評選「印度最佳職場企業」名單,以及一系列Great Place to Work®行業名單,包括針對IT & ITeS、非政府組織(NGO)、中小企業(SME)和零售業的最佳職場排名名單。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161028005388/zh-HK/

CONTACT: 聯絡方式:

Astrid Egerton-Vernon

希爾頓

astrid.egerton-vernon@hilton.com

+1.703.883.5696

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA VIRGINIA

INDUSTRY KEYWORD: TRAVEL DESTINATIONS VACATION LODGING OTHER TRAVEL PROFESSIONAL SERVICES HUMAN RESOURCES CONSTRUCTION & PROPERTY COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE

SOURCE: Hilton

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 10/28/2016 06:51 AM/DISC: 10/28/2016 06:50 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161028005388/zh