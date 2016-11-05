FBI在選前拋出了震撼彈 到底有何居心？

美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James B. Comey)，在美國總統大選的前夕，10月28日去函告知國會將針對民主黨總統候選人希拉蕊新一波的電子郵件疑雲重啟調查，替膠著的選情種下更不確定的因子。

《華盛頓郵報》報導，科米在大選前的這項舉動令人起疑，所引起對希拉蕊選戰的負面影響也在日後的民調中顯現，而在28日之後，FBI的行為更引人疑竇，FBI所掌握、從柯林頓基金會流出的不精確洩密資料，煽動了希拉蕊的候選人資格。

前司法部長霍爾德(Eric Holder)在《華盛頓郵報》投書，表示司法部、包含FBI「都有一個政策，不能在選前做出非必要的舉動，以免影響大選結果」，就是要確保任何調查都是公正而審慎的，以維持社會大眾對該部門的信任，免受政治干預，也避免調查受大眾民意的質疑而左右。

但FBI卻違反了這項政策。2日的《華爾街日報》與3日的《華盛頓郵報》都報導，國務院應進一步追查捐款給柯林頓家族的款項是否為希拉蕊在擔任國務卿時的不當利益。

有些媒體更宣稱要在選前公布洩密資料，其中，福斯電視(Fox News)的Bret Baier表示，「如山崩般的大量證據將隨著選戰接近，而排山倒海而來，針對基金會的大規模調查也將持續進行中，甚至可能會有人遭到起訴」，但Baier的指控缺乏實質證據，踰越陪審團起訴的職權，更以聳動標題博取新聞版面，並不斷遭對手川普引用，Baier終於在4日對外正式道歉，承認犯錯，但他所引起的政治傷害已經造成。

如今，FBI在選前釋出的重大消息已經造成選情雪上加霜，外界也在霧裡看花，社會大眾只能猜測FBI此前行為背後的政治動機，但他們的舉止卻觀感不佳，這場選戰已經因為川普辱罵希拉蕊的言詞而顯得夠艱困了，現在雙方在搖擺州的民調因FBI的發言導致平分秋色，令這次美國總統大選更添變數。

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