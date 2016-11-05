歐美家具「價格透明運動」 避免消費者被層層剝削

「反對歐美進口家具標上疊價汙名！」國內家具賣場通路龍頭帶領館內百大品牌商代表，對於歐美家具黑箱價汙名問題進行遊街活動，並召開記者會宣示推動｢價格透明運動｣，破除現有疊價迷思，保護消費者遠離消費糾紛。

根據行政院消費者保護基金會歷年調查數據顯示，各地方單位在受理百餘件家具買賣申訴案件中，高達半數為退還訂金爭議事項約占55%；第二高的則為商品瑕疵爭議約達35%，無法退貨爭議也有27%，其他還包括店家倒閉、運費支付、延遲交付等。

家具業者表示，台灣進口家具市場產值達100億元，但近年因景氣不佳，加上水貨充斥，造成消費買氣萎縮高達三成。根據市場統計，近四成民眾會透過貿易商、設計師或網路代購進口家具，代購者會收10%~20%的代購費，及抽取約20%的傭金，造成消費者最後買到的金額比原產地定價貴42%，讓台灣消費者有著進口家具貴得嚇人、黑箱疊價等負面印象。

除了價格比歐美貴很多之外，消費者若買到瑕疵商品、或運送過程損傷，求助無門，導致消費糾紛頻傳，也讓真正透過台灣代理商進口的正規品牌業者深感困擾。

業者透過推出等同自行到歐美購買的「價格透明運動」，讓消費者在選購家具時直接了解原廠賣場售價，在價格上也利用歐美當地零售(船運費用)，安全匯率及免除其他手續費與代購費用計算方式，將節省下來的31%代購手續費及內陸運輸費用讓利給消費者(比代購水貨商更便宜31%)，也在這不景氣的環境下，大大減輕購買家具的負擔。

業者提醒，購買歐美進口家具時，最需注意到的部分還是在售後服務方面的完整度，千萬別因為貪圖方便而誤信部分商家所提供的錯誤訊息，進而導致購買商品品質良莠不齊，等到拿到家具時已傷痕累累求償無門，帶來困擾，慎選安全有保障的代理商，將風險降到最低，才能確保自身權益。