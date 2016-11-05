研究：孤獨讓人早死外 也較易得阿茲海默症

根據哈佛最新研究發現，認知正常的年長者若時常感到孤獨，這可能是阿茲海默症的早期徵狀。該研究刊登於線上的《美國醫學會雜誌：精神病學分冊》（JAMA Psychiatry）。

阿茲海默症是一種不可逆的腦部退化疾病，其特徵為腦部β類澱粉蛋白斑塊不斷累積之下，會消滅健康的神經元，造成記憶與感知功能受損。該疾病會影響記憶，思考和行為等方面，且會隨時間惡化。阿茲海默症是一種不正常的老化現象，但它也不是精神疾病，初期最明顯症狀為健忘，其他症狀包括精神錯亂。

研究人員發現，情緒上的抑鬱表現，與腦內β類澱粉蛋白斑塊的堆積情況有一定的關聯性，也就是說常感到孤獨是阿茲海默症臨床上的精神症狀之一。

過去曾有研究顯示，多參與社交活動可降低失智症風險4成；而孤單的人，罹患阿茲海默症的風險增加2倍以上，因為孤單的生活方式，其認知功能退步速度比較快。建議努力保持社會參與、和人群接觸，都有助於增加大腦的血液灌流量，降低失智症發病之風險。

而根據美國芝加哥大學2015年的研究發現，孤獨感與人類的健康有著密切的關聯，對身體的負面影響更是肥胖的2倍。研究指出，50歲以後的人如果帶有強烈的孤獨感，會使他們比社交生活豐富的人有高出近15%的早死機率。

醫師表示，老年後若過胖和過瘦，皆會提高罹患阿滋海默症的機率，建議維持BMI值介於18.5到24之間，養成每週至少從事2次以上的運動，飲食上多攝取魚類、蔬果、豆類、堅果，使用橄欖油等未飽和油脂來烹調或調拌沙拉，少食用飽和性脂肪。