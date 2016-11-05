巴黎恐攻週年前夕 巴塔克蘭劇院重新開幕

英國《衛報》報導，英國搖滾歌手史汀(Sting)宣布，他將於12日、巴黎恐攻週年紀念的前一晚，於巴塔克蘭劇院(Bataclan)重新開唱，巴塔克蘭劇院在去(2015)年11月13日遭到恐怖攻擊，導致130人死亡、包括當時在聽音樂會的89人。

曾任「警察樂隊」(The Police)主唱的史汀表示，這次演出他將有兩項任務，「第一，悼念那些在一年前意外中身亡的民眾，第二，慶祝這座歷史性劇院所代表的生命與音樂價值」，「希望能敬重這些逝者的回憶與肯定生命的精神，我們不該忘記他們。」

史汀曾在1979年「警察樂隊」巡迴演出時到巴塔克蘭劇院演唱過，下周表演的消息在網站上宣布後，對巴塔克蘭劇院的重新開幕帶來更大的名聲，而這場表演的所有收入都將捐給與巴黎恐攻受難者合作的兩個慈善組織。

據法國電視台BFM TV報導，在恐攻週年紀念當天，巴黎恐攻的倖存者與當時在台上演出的美國加州搖滾樂團「Eagles of Death Metal」，都將出席劇院的揭牌儀式，但劇院負責人尚未證實有此項儀式。

「Eagles of Death Metal」在今年2月曾回到巴黎，在上百位恐攻倖存者前演出，其中一位英國籍團員Nick Alexander也是受難者之一，但主唱Jesse Hughes控訴劇院的阿拉伯裔員工可能與恐攻有關的發言，使該團在法國的形象大受打擊，也拒絕了該團在今年法國夏日音樂節中的表演邀請。

1865年開幕的巴塔克蘭劇院是去年巴黎恐攻事件中的主要受害目標，曾接待過多組貴賓，包括美國搖滾樂團地下絲絨(Velvet Underground)、英國龐克樂團衝擊合唱團(The Clash)和美國流行歌手王子(Prince)，其他受害地點包括酒吧、餐廳和國家體育館。

昨(4)日在凝重的心情中宣布劇院將重新開幕，巴塔克蘭劇院的Jerome Langlet說，他希望劇院可以重拾巴黎頂尖劇院的地位，而不永遠是悲劇形象。

然而，儘管有史汀的領導打頭陣，邀請法國音樂家在開幕當天重新回到劇院表演，卻屢遭婉拒，因為劇院背負太沉重的心情，多數人不是害怕再次受到攻擊，而是對於在一個曾有許多無辜民眾遇難的地點，舉行慶祝和表演活動感到不適。

事實上，11月的巴塔克蘭劇院共有24場音樂會和演出，有來自放蕩樂隊(The Libertines)的主唱Peter Doherty、塞內加爾知名樂手Youssou N'Dour和他的樂團Super Étoile de Dakar，還有一位穆斯林音樂家也將在劇院演出兩個晚上。

巴塔克蘭劇院是恐怖攻擊事件中受創最深的地方，不再害怕或屈服於恐怖攻擊的記憶，巴黎人宣告世界，他們已經走出傷痛、將繼續勇敢過生活。