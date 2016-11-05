邁向23週年~ 櫃買中心與泰國證券交易所簽署合作備忘錄

櫃買中心推展國際合作再續里程碑，配合政府新南向政策，櫃買中心持續深化與東協(ASEAN)地區資本市場合作，繼本(2016)年5月17日與孟買證券交易所及7月14日與印尼證券交易所簽署合作備忘錄(MOU)，本次特於11月1日櫃買中心成立22週年之際，再與泰國證券交易所簽署合作備忘錄。本次簽約由櫃買中心張總經理麗真與泰國證券交易所總經理Ms. Kesara Manchusree代表簽署，並於哥倫比亞舉辦之世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges)第56屆年會期間，由櫃買中心黃副總經理炳鈞代表與泰國證券交易所交換約本。臺泰兩地證券市場友好合夥及聯盟關係，將促成兩地金融市場互補並快速發展，進一步增進雙邊經貿合作。

泰國證券交易所之成立可追溯至1960年代，提供多元化商品包含股票、債券、衍生性商品、ETF、基金等。泰國證券交易所股票市場分為主板SET市場及二板(中小企業板) MAI市場，目前合計股票掛牌家數648家，市值約為424佰萬美元。泰國證券交易所近年積極與各大交易所發展聯盟關係，參與東協區域股票市場連結，在國際金融市場占有一席之地。

身為台灣證券市場重要參與者之一，櫃買中心積極扶植新興高科技產業、創意產業、中小企業及微型企業掛牌及籌資，並自許成為「多功能與多層次之全方位交易所」，從主板「上櫃」、上櫃前預備的「興櫃」、微小型企業的「創櫃」，到贊助性的「創意集資資訊揭露專區」，協助企業順利於資本市場募集資金。另外，櫃買中心同時經營包括股票、債券、ETF、TDR 與店頭衍生性金融商品等多元化的商品交易業務，並建置開放式基金受益憑證交易平台、利率交換交易平台及黃金現貨交易平台，滿足投資人多元的交易需求。

扶持微型及中小企業進入資本市場是目前全球各大交易所的趨勢，在全球資本市場開放及流通之際，臺泰兩地證券市場能建立長期合作關係，將能協助雙方企業開拓更多元之籌資管道，延伸企業之國際能見度，對於促進亞太地區資源整合，深具助益。未來櫃買中心也將加強與泰國證券交易所間的緊密合作，並進一步拓展櫃買市場的國際化。