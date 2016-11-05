兩岸創客論壇暨數位教育博覽會在新北

新北市教育局定11月份為「新北創客月」，今(4) 日起連續3日於本市大觀國中辦理「 兩岸創客論壇暨數位教育博覽會」，結合生活科技與資訊科技範疇， 透過創客論壇及數位教育博覽會，為107 學年度新課綱將新增「 科技領域」進行暖身，並提供家長、 教師及學生認識未來科技領域發展方向。

本次活動分為「兩岸創客論壇」及「數位教育博覽會」， 由副市長侯友宜啟動四軸飛行器，揭開今天的序幕。大陸地區深圳市 寶安區青少年活動中心主任陳連波率領31位產、 官及學界代表前來共襄盛舉，其中最受矚目的是來自大陸整合創業、 製造和創投的柴火空間公司經理馬曉歡， 現場暢談大陸創客教育發展現況。 另長期關注大陸地區創客教育發展並撰寫多篇著作的北京師範大學張 進寶教授，也以「創客教育、創客空間與技職教育」為題進行發表。 陳連波主任表示，新北市推動創客教育不遺餘力，從空間營造、 師資研習、課程研發到推動創客教育月的各項歷程， 是此次參與成員最想學習與交流的部分。

副市長侯友宜表示，新北市率全國之先推動創客教育， 日前由勞工局在市府辦理新北自造嘉年華， 接續由教育局辦理新北創客月，8月底剛成立的「青年事務委員會」 更成立「創客運動組」，展現本市全面性推動創客之決心。 透過此次兩岸論壇及博覽會的辦理，學習大陸地區的創客發展， 亦能一覽產業脈動及各縣市特色，讓新北創客能量再攀升。此外， 教育局將持續在「E=MC2」推動意象概念，透過本市創客教育( Making)，程式設計(Coding)及親師生平台的雲端互 動(Cloud)整合，期望讓學生學習能力大幅提升( Empowerment)。