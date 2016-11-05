My FORD Service APP為車主打造更便利的貼心服務

My FORD Service APP自2014年推出，囊括預約回廠、保養紀錄、活利點數、品牌最新動向等多項功能，FORD車主透過APP軟體即可輕鬆快速預約回廠保養。FORD不斷推陳出新，新增三大便利功能，無論在國內或身在國外出差，車主僅需透過My FORD Service APP即可線上預約回廠，並且選擇所需的保養項目及熟識的服務技師，不僅省時更提供車主客製化的服務。

FORD服務廠依照車主保養維修項目完成估價後，即透過系統將報價單傳送至車主手機的APP，確認取得車主的同意後進行保養維修，完善地保障車主的權益。完成保養維修後，系統將透過APP傳送完工通知，並與車主約定愛車交車地點及時間。透過My FORDService APP，FORD替車主及愛車完成更貼心的零距離服務。氣候漸漸變冷，FORD將於2016年11月11日至2017年01月21日暖心實施Car Salon歲末健檢，表達對FORD車主及愛車的關懷與服務。車主可提前避開一月返廠熱潮，預先安排車輛進廠檢查，在年節期間放心與家人朋友返鄉及出遊。

活動期間以My FORD Service APP預約並準時回廠，即贈活利點數100點，同時免費享有電氣系統、長途駕駛、車身外觀等3大系統共24項檢查，並獲得FORD專屬設計紅包袋。期間返廠鈑噴(葉子板/車門/保險桿)可享工資9折優惠；購買指定車款之車側後視鏡及保桿零件即享85折優惠，運動版後擾流尾翼及日行燈等零配件9折優惠，讓車主輕鬆替愛車換新裝。