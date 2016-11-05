2016華人領袖遠見高峰會 富邦集團董事長蔡明忠榮獲「傑出領袖獎」

打造富邦集團有成，在金融、電信等多元領域成績傑出， 貢獻備受推崇，富邦集團董事長蔡明忠今(3)日在2016華人領 袖遠見高峰會中獲頒「傑出領袖獎」，由遠見• 天下文化事業群董事長高希均頒獎，蔡明忠親自出席領獎。 這也是蔡明忠首度以富邦集團董事長身分受獎， 象徵傳承發揚父親蔡萬才故總裁精神，擔起集團大家長的重任， 兄弟攜手率領集團邁入新里程碑！

華人領袖遠見高峰會表示，蔡明忠董事長為傑出的企業領袖。專注、 靈活、創新，帶領富邦集團深耕臺灣、布局海外， 不僅打造出臺灣金控第一品牌，同時運用靈活的經營與併購策略， 帶領富邦集團跨足電信媒體、娛樂文化、營建、公益等， 建立最完整的跨業經營集團。

華人領袖遠見高峰會也指出， 蔡明忠也是企業社會責任及公司治理的實踐家，堅持「誠信、親切、 專業、創新」，旗下富邦慈善基金會、富邦文教基金會、 富邦藝術基金會、北富銀公益慈善基金會等，長期回饋社會， 實為當代傑出領袖典範。

蔡明忠在致詞時指出，他個人加入富邦集團已經35年， 一路以來在父親的帶領下， 他與弟弟富邦金控蔡明興董事長齊心拓展富邦版圖， 同時也積極實踐企業社會責任，致力成為社會正向的力量。 今日獲獎是屬於父子三人和富邦集團同仁所共享的殊榮， 更代表著他未來所肩負的責任更重更遠。

富邦集團從10人規模的產物保險起家，深耕台灣逾半世紀， 逐步發展成為台灣產品線最完整的金融集團， 經營觸角更由金融領域延伸至不動產、電信媒體、文創及公益領域。 集團旗下三家上市公司，富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技， 在金融、電信及虛擬通路領域均居業界領導地位。