CNN：高溫烹煮食物 傷身又傷心

大家都知道要少吃油炸或者脂肪太多的食物，因為過多的油脂會增加心血管負擔，但根據最新研究顯示，真正危害健康的罪魁禍首是烹煮的時間過長或溫度過高，而不是過多的脂肪。

牛排、燒烤、各式炸物，例如炸薯條、炸雞排、炸魷魚圈，這是許多人愛吃的晚餐或消夜選項，但根據2日發表的最新研究顯示，長期食用高溫烹煮、油炸過，尤其是回鍋炸過的食物，將會增加罹患心臟病風險。

食物經過高溫烹煮後，不僅會破壞營養素，還會讓食物中的蛋白質、脂肪和碳水化合物產生異變，產生有害人體的物質，同時油脂在加熱後也會產生大量的反式脂肪。

來自蘇格蘭愛丁堡大學的公共衛生學系Bhopal教授表示，他們發現到南亞地區的居民，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、不丹、馬爾代夫和斯里蘭卡，罹患心臟病的風險比一般人高出四倍。

另外，研究人員統計蘇格蘭地區的心臟病人口後發現，最多的種族是巴基斯坦人，其次是印第安人，最後一名是中國人。

研究人員對於該統計結果感到相當驚訝，因為那些南亞裔的居民都是長期居住在蘇格蘭，甚至後代子孫都於蘇格蘭出生，照理來說他們的生活方式和蘇格蘭居民相差不大，因此研究人員推論跟飲食習慣有相當大的關係。

於是研究人員將南亞和中國地區的飲食兩相比較，結果發現，中國的飲食中反式脂肪本來就少，烹調方式喜歡大火快炒，雖然溫度高但時間短，即便使用油炸方式烹調，時間也不會太久；反觀印度菜（例如印度咖喱角）的烹煮時間都較長，需要高溫長時間油炸，也常使用壓力鍋等非常高溫的方式烹煮食物。

專家表示，想要吃的健康，除了注重食材本身和食物種類外，烹煮的方式也很重要，如果非不得已需要高溫長時間烹煮食物，也要慎選耐高溫的油以避免產生大量的反式脂肪。