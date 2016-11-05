2016風力嘉年華：攜手綠能產業 共創永續未來

為迎接西洋感恩節的到來，及提高企業與社會各界對綠色產業發展的認識，並提倡採用低碳解決方案，資誠永續發展服務公司與歐洲商會3日在台中龜殼生態公園舉辦全台首次100%風力發電之「2016風力嘉年華」，立法院副院長蔡其昌及台中市政府代表共同出席，並啟動高達80公尺的風機，展現再生能源與智能科技的完美合作。

本次風力嘉年華開幕儀式十分特別，由與會貴賓共同按手啟動公園內高達80公尺之風機，宣示開啟台灣新能源之紀元； Wind Power E-bus 風力電動巴士等。

為示範綠色能源的便利性與可行性，此風機將提供100%風力發電給現場展示的Wind Power Robots 風力機器人；活動中所有人員接送皆由華德動能及車王電子公司提供五輛純電動巴士（台灣首輛取得交通部合格證明的純電動巴士），接送參與來賓往返台中高鐵站及龜殼生態公園。電動巴士載送貴賓到現場後，將直接連結現場大風機，進行100%風力充電。

台灣的風力發電能量密度居全球排名第二，特別為桃園至雲林沿海一帶，冬季有強勁的東北季風吹襲，且可建置地點亦不少，因此成為台灣發展風力發電之最佳地點。

根據2012年行政院核定公布的「千架海陸風力機」計畫，將於2020年前完成1,200 MW陸域風場設置，2025年前完成3,000 MW離岸風場設置，兩者合計共將設置1,000架以上風力機組，總裝置容量將達4,200 MW，約占再生能源總設置目標30 %以上。

資誠公司董事長朱竹元指出，「行政院近期已將電業法修正案送交立法院審查，電業改革後，再生能源業者所發電力只要支付代輸送費用，就可以直接銷售給其他用電戶。未來台灣如果能走向再生及潔淨能源、創造低碳的新經濟模式，進而帶動大規模新能源投資與技術創新，這股龐大商機將創造出台灣下一波經濟成長的動能。」

資誠發布的「2015年低碳經濟指標(Low Carbon Economy Index 2015)」研究報告也估計，光是歐盟和中國，每一年低碳轉型就需要至少7,000億美元的年投資額，龐大的投資將會帶來金融產品的創新，如綠色債券、綠色融資、綠色保險、綠色基金、以及綠色投資銀行等。因此資誠特別邀約多位國內大型金融產業的代表與會，期盼建立跨界的合作機會，促進產業間共享價值與落實企業永續的具體作為。