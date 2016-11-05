印尼穆斯林「反鍾萬學」示威 變調要求總統下台

印尼穆斯林團體4日發起「反雅加達省長鍾萬學大遊行」，約6萬群眾走上街頭，大部分遊行群眾都謹守秩序，法定遊行時間在6時結束，但情勢變化出乎意料，印尼國會副議長法賀里(Fahri Hamzah)等人認為總統佐科威(Jokowi)干預此事，因此力挺示威群眾，要求佐科威下台。

雅加達華裔省長鍾萬學將參加明(2017)年2月大選，尋求連任，日前他在演講中提及一句可蘭經文，指對手利用這句經文，影響政治及「愚弄」大眾，誤導穆斯林只有信眾才可成為領導人，鍾萬學的言論被指侮辱可蘭經，觸發示威。



印尼穆斯林團體4日發起「反雅加達省長鍾萬學大遊行」，約6萬群眾走上街頭，由清真寺步行到總統府，沿路高喊「絞死鍾萬學」，要求審訊及制裁鍾萬學，大部分遊行群眾未出現脫序及暴力行為。不過入夜後，仍有少數群眾在雅加達各地滋事，大批抗議群眾隨後轉往國會，打算強行硬闖，遭到警方阻擋。

鍾萬學自擔任雅加達副省長、省長以來，槓上省政府官僚體系，多次要求不願參與透明改革的官員走人，成為許多官員心中的「鬼見愁」，卻博得雅加達民眾喝采。不過，他身具華裔及基督徒兩種印尼少數族群的背景，也多次讓他成為反對者攻擊的目標。

值得注意的是，印尼國會副議長法賀里在抗議群眾前發表演說指出，有兩種方式可以讓佐科威下台，第一種是透過國會的會議室，第二種是透過群眾運動。



法賀里說，他已經請佐科威要謹慎面對鍾萬學案，不要干預此案，他表示，印尼法律必須在不被干預的情形下執行，否則國會或是民眾可以對總統進行不信任投票，要求總統下台。



這是佐科威政府自2014年上台以來，面臨的最大規模群眾示威。人在外地考察的佐科威選擇在5日凌晨返回雅加達總統府召開記者會，他指出，鍾萬學一案已經進入司法程序，相關單位會嚴格、迅速、透明地處理此案。



他表示，已指示副總統尤素夫‧卡拉(Yusuf Kalla)及多位部長接見抗議群眾代表，交換意見。



