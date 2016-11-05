INTERPOL年會確定沒台灣！外交部表遺憾

外交部今（5）日表示，國際刑警組織（INTERPOL）明確表示，無法邀請台灣出席在印尼所舉行的大會，外交部對此深表遺憾與不滿，但未來將續與其他國家合作，持續推動參與國際組織。

外交部上午說明，已接獲INTERPOL法國籍主席及德國籍秘書長，分別回覆內政部警政署刑事警察局劉柏良局長信函。信函中明確表示，無法正面回應台灣盼以觀察員身分出席INTERPOL大會的申請，意即將無法邀請台灣出席今年在峇里島舉行第85屆大會。

今年是台灣自1984年退出INTERPOL後，首度推動以觀察員身分參與INTERPOL大會。

外交部表示，未來政府將續與美國及其他理念相近國家密切合作，持續推動參與INTERPOL，使台灣早日加入全球治安防護網並貢獻心力。

外交部提出，打擊犯罪努力無國界之分，推動以觀察員身分參與INTERPOL大會，無涉政治，是期盼能與其他國家警察機關攜手合作，在全球打擊組織犯罪、網路犯罪、跨國犯罪及反恐等領域做出貢獻，以實踐INTERPOL「連結各國警察機關，達致更為安全的世界」（Connecting police for a safer world）。

在全球化趨勢之下，跨國犯罪日益嚴重，由於未能參與INTERPOL，台灣無法即時獲取INTERPOL會員國間分享之各項情資，確使警方在執行打擊跨國犯罪及維護境安全等工作上面臨挑戰。

由於明年台北市將舉辦「世界大學運動會」(2017 Summer Universiade)，預計全球將有超過1萬2000位運動員參與盛會。INTERPOL必須考量屆時賽事的維安需求，同意台灣分享該組織「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行文件」（SLTD）等資料庫情資，以有助確保所有各國與會人員安全及賽事順利進行。

此外，美國及眾多理念相近國家的國會議員持續以致函、推動決議案、發表聲明或個人網路推文等方式聲援。