倒數4日希拉蕊民調下滑 美國大選搖擺州成關鍵

《路透社》和易普索市調公司昨(4)日公布美國總統大選民調，民主黨總統候選人希拉蕊的支持率，領先共和黨總統候選人川普5個百分點，顯示她在全國民調繼續保持領先優勢，但領先川普的幅度已明顯縮小，在幾個搖擺州勝負難料。



《路透社》和易普索市調公司於10月30日至11月3日所做民調顯示，在8日總統大選可能投票的選民中，有44%力挺希拉蕊，另有39%支持川普。

據民調顯示，在上週FBI宣布調查電郵門新事證後，有好幾個搖擺州，從原本的傾向挺希拉蕊轉為五五波，如今兩人在佛州與北卡州打成平手，希拉蕊在密西根州的領先幅度縮小，俄亥俄州持續激戰，賓州則轉為傾向支持希拉蕊。

根據另一項真清晰政治網站(RealClearPolitics)的民調，希拉蕊和川普在選舉人票較多的佛羅里達州和北卡羅來納州支持度差距縮小，陷入不相上下的僵局。



哥倫比亞廣播公司(CBS)和「紐約時報」(New York Times)聯手進行的民調顯示，希拉蕊以45%比42%領先川普，領先幅度縮小到3個百分點。

儘管如此，希拉蕊的勝算還是較大，拿到當選門檻的270張選舉人票的機率雖低於上週，但仍有九成；在被視為大選關鍵的佛州與北卡州，川普若想勝選就非拿下這兩州不可，但希拉蕊就算輸了這兩州，照樣能入主白宮。

為了做最後衝刺，希拉蕊與川普3日不約而同來到搖擺州北卡羅萊納州正面對決，先前民調顯示兩人在北卡州以46.4%的支持率打成平手，雙方主打的訴求都是警告選民自己落選將釀成重大災難。

希拉蕊在北卡州溫特維爾呼籲當地非裔選民踴躍投票，川普則在三百多公里外的北卡州康瑞德把希拉蕊描繪成「昨日候選人」，兩人稍後又分別前往北卡州羅里與塞爾馬拜票。同日，川普的辣模嬌妻梅蘭妮雅在賓州首度單獨為夫助選，歐巴馬總統則在佛羅里達州幫希拉蕊拉票。

而希拉蕊4日接續在賓州與密西根州催票，希拉蕊陣營表示，賓州與密西根州沒有親自提前投票制度，意味該陣營得更積極鼓勵支持者在8日當天現身投票所。川普4日則一連走訪新罕布夏、俄亥俄與賓州，期盼在FBI宣布調查電郵門新事證後漸有起色的選情能更上一層樓。

歐巴馬在傑克森維爾市(Jacksonville)向支持者提出警訊：「這將是個激烈的選戰，你不能視作理所當然。」他直指川普如果當選，將對美國民主是巨大的災難。



希拉蕊更告訴北卡州選民，「如果川普當選，我們將會有個完全力所不及，想法極其危險的三軍統帥」。



另一項有趣的預測結果來自於由印度Genic.ai所開發的人工智能系統MogIA，MogIA 在Google、YouTube 及 Twitter 等平台收集了2,000萬個數據，過往曾準確預測三屆總統大選結果，今(2016)年在分析了大數據後，預測川普將會勝出總統大選，有別於一般民調分析。



